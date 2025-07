Prendono Leao per una cifra monstre, incubo Milan

Sta per materializzarsi l’incubo di ogni tifoso del Milan: prendono Rafa Leao per una cifra veramente monstre. Ecco cosa sta succedendo

Alla luce dell’imminente trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal e dell’addio di Alessandro Florenzi, il Milan ha la necessità di regalare dei nuovi terzini a mister Massimiliano Allegri. Ebbene, per la fascia sinistra piace molto Miguel Gutierrez, spagnolo classe 2001 di proprietà del Girona. A destra si punta su Guela Doué dello Strasburgo per il quale i rossoneri avrebbero già offerto 15 milioni di euro.

Capitolo Ardon Jashari. La risposta definitiva non è ancora arrivata: il Bruges non ha dato il via libera al trasferimento al Milan del classe 2002. Dunque, bisogna armarsi di pazienza e aspettare. L’offerta da 32 milioni di euro di parte fissa più tre milioni di euro di bonus abbastanza facili da raggiungere, più altri due più complicati, per un pacchetto complessivo da 37 milioni di euro, non ha ancora convinto i belgi.

Ma a tenere in ansia i tifosi rossoneri non è solo la guerra di nervi tra il Diavolo e il Bruges per il talento elvetico dal momento che potrebbe materializzarsi l’incubo di ogni supporter milanista: prendono Rafa Leao per una cifra monstre.

Milan, oltre 100 milioni per il via libera alla cessione di Leao

Nonostante ci siano stati già dei sondaggi l’addio di Rafa Leao è tutt’altro che sicuro. Le astronomiche richieste economiche del Milan, infatti, sembrano disincentivare anche i top club. Secondo quanto riportato da ‘La Verità’, Rafael Leao lascerà il Milan solo per un’offerta di oltre 100 milioni di euro.

Comunque, il Presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha smentito i rumor circa un’offerta per l’attaccante portoghese mentre l’attuale disastrata situazione economica del Barcellona, con debiti che superano il miliardo di euro, non autorizza follie sul mercato come investire 100 milioni di euro per un solo calciatore anche se si chiama Rafa Leao.

Ragion per la quale tutto lascia intendere che, nonostante l’interesse da parte di top club europei, il futuro dell’attaccante portoghese sarà ancora a tinte rossonere. D’altra parte, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Leao che considera un asset fondamentale nel proprio progetto a lungo termine.

Dal canto suo, il numero 10 rossonero alla domanda, nel corso di una diretta social di qualche giorno fa, “Qual è la tua squadra dei sogni?” ha risposto “Ci gioco già” aprendosi in un eloquente sorriso. Dunque, una risposta che, oltre a denotare l’attaccamento dell’esterno d’attacco portoghese ai colori rossoneri, potrebbe spegnere i rumor di mercato tranquillizzando così l’ambiente rossonero.