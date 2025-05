Garnacho in Serie A, ma non al Napoli: destinazione a sorpresa

Alejandro Garnacho è destinato a lasciare lo United in estate, e la tribuna nell’ultima di Premier contro l’Aston Villa lo conferma.

Il futuro del giovane esterno argentino potrebbe essere in Serie A, campionato nel quale sarebbe potuto finire a giocarsi già lo scorso gennaio per via del forsennato pressing del Napoli di Antonio Conte. E a detta di molti il club partenopeo in estate avrebbe potuto fare un nuovo ed ulteriore tentativo per Garnacho, ma l’albiceleste vestirà con ogni probabilità i colori di un’altra grande squadra italiana, alla ricerca di un calciatore che possa reggere la pressione di prendere il posto di un vero campione, oltre che idolo dei tifosi.

Garnacho in Serie A: la destinazione

Il futuro di Alejandro Garnacho sarà in Serie A. La rottura oramai insanabile con Ruben Amorim avrebbe segnato una volta e per tutte l’avventura al Manchester United del classe 2004, sempre più deciso a prendere in considerazioni solo soluzioni in Serie A per il proseguo della sua carriera.

Nel corso di queste settimane il suo nome è stato accostato anche a diverse squadra spagnole e tedesche, ma Garnacho non ha dubbi: vuole l’Italia. Napoli sembrava potesse essere la destinazione più scontata per lui, soprattutto dopo il forte interessamento che c’è stato nello scorso calciomercato invernale, ma il continuare prendere tempo da parte di Aurelio De Laurentiis avrebbe indirizzato il calciatore verso un’altra grande squadra di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Fabio Bergomi, volto noto soprattutto sulle piattaforme streaming, quali Twitch, Alejandro Garnacho nella prossima stagione giocherà per il Milan. Igli Tare è dunque pronto a piazzare il primo colpo della sua gestione, affare i cui accordi sarebbero addirittura in fase di definizione. Lato Manchester, però, non sarebbero ancora arrivate conferme in merito, ma se le cose stanno così la strada intrapresa sembrerebbe quella giusta.

Per un Garnacho che entra c’è un calciatore che esce

Secondo Fabio Bergomi Alejandro Garnacho vestirà la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione salvo clamorosi dietrofront. Addirittura l’accordo con il Manchester United sarebbe in fase di definizione, con le cifre che di conseguenza potrebbero cominciare ad uscire fuori nelle prossime settimane o in prossimità della fumata bianca.

Quest’operazione spalancherebbe di conseguenza le porte ad uno scenario che i tifosi del Milan non apprezzeranno sicuramente. Se l’arrivo di Garnacho sarà confermato è perché il club di via Aldo Rossi saluterà dopo 6 anni Rafael Leao, non c’è altra spiegazione. Il portoghese nel corso di questi giorni è stato accostato ad Atletico Madrid e Bayern Monaco, squadre che l’anno prossimo giocheranno la Champions League e cui interessi avrebbero portato il Milan a muoversi d’anticipo contatto per l’appunto lo United per l’argentino. Tutto è però (ancora) da verificare, staremo a vedere.