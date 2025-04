Garnacho in Serie A, niente Napoli: accordo da 40 milioni

Alejandro Garnacho, dopo un tira e molla a gennaio, saluterà il Manchester United alla fine di questa stagione.

Dopo aver visto i suoi ex compagni di squadra come McTominay e Antony, passando anche per Rashford, l’argentino ha capito che probabilmente questa crisi personale è anche legata al momento che sta vivendo lo United.

I talenti in fuga da Manchester hanno dimostrato che altrove hanno ancora qualcosa da dare e di molto importante, al calcio d’Europa. E potrebbe essere anche il caso dello stesso Garnacho che, per 40 milioni – non più 60 che furono chiesti al Napoli – potrebbe dire addio al Manchester e alla Premier League, giocando altrove. Dall’estero hanno svelato quella che è la destinazione dello stesso talento sudamericano.

Calciomercato Serie A: dove giocherà Garnacho

Alejandro Garnacho è il colpo in Serie A che ha in programma il Napoli, ma dall’estero svelano che la destinazione per l’argentino è altrove. Non al Napoli, con qualche rivale in Serie A che si è messa d’intralcio proprio agli azzurri e che potrebbe vedere proprio Garnacho in Italia, ma da rivale Scudetto per il club partenopeo.

Si tratta della Juventus che, rinunciando a Kolo Muani e Dusan Vlahovic, potrebbe scegliere l’argentino. Concorrenza, per il Napoli, non solo in Serie A.

Da TeamTalk hanno fatto sapere che sulle tracce di Garnacho e in un accordo da 40 milioni, è tornato forte il Chelsea. I Blues però, considerando le volontà di Garnacho di salutare la Premier League, sono al momento la destinazione più complessa per lui, nonostante siano avvantaggiati economicamente di più rispetto a Juve e Napoli, considerando le cifre che circolano in Premier League.

Lo United cala le pretese: 40 milioni per accontentare Garnacho

Dall’estero fanno sapere che possono bastare, adesso, soltanto 40 milioni per accontentare Garnacho, che avrebbe chiesto la cessione a fine stagione.

Al fine di accontentare l’argentino, lo United non andrà oltre i 40 milioni sulle richieste di chi dovrà arrivare a bussare alle porte dell’Old Trafford, che sarà presto demolito, per il percorso di rivoluzione che vogliono mettere in piedi i Red Devils. Il Chelsea avrebbe già fatto sapere del suo interesse, ma ora tocca al Napoli e, se vorrà, anche alla Juventus. Dopo averlo desiderato a gennaio e impossibilitato dalle cifre che Manna non avrebbe voluto spendere, dopo l’addio di Kvaratskhelia, ecco che a distanza di sei mesi potrebbe arrivare il colpaccio Garnacho per gli azzurri. Altrimenti, a farsi avanti, sarà la Juventus di Giuntoli.