Calciomercato, sta tornando Kessié in Serie A: si dimezza l’ingaggio

Frank Yannick Kessié può tornare subito in Serie A: contatti in corso con una big per riportare l’ivoriano nel nostro campionato.

Il centrocampista aveva lasciato la Serie A per trasferirsi al Barcellona e cogliere la grande occasione della vita dal punto di vista calcistico. Da lì, poi, ha scelto di seguire la strada economica e del nuovo mondo calcistico arabo, firmando con l’Al Ahli, squadra in cui milita attualmente ma dalla quale potrebbe andare via nelle prossime settimane per tornare nuovamente in Serie A.

L’ivoriano è ancora in grande forma e ha aperto al ritorno in Italia ma devono ancora congiungersi tutti i dettagli per far sì che l’affare diventi ufficiale.

Calciomercato: Kessié torna subito in Serie A

Dopo due stagioni in Arabia Saudita all’Al Ahli e dopo 3 stagioni totali lontano dalla Serie A, considerando anche l’annata al Barcellona, Frank Yannick Kessié può tornare in Serie A e firmare con un grande club che cerca un nuovo centrocampista con le sue qualità.

Il centrocampista ivoriano è ancora al centro dei pensieri di molti club italiani che stanno valutando nuovi innesti in mediana e presto può esserci l’affondo finale nella trattativa.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus si è mossa poer Kessié e sta provando a riportarlo in Italia: è uno dei nomi che ha chiesto Tudor per la mediana bianconero.

Futuro Kessié: contatti con la Juventus per il ritorno

Kessié può tornare in Serie A. Dopo l’esperienza con Atalanta e Milan, il centrocampista ivoriano ha deciso di lasciare il calcio italiano per provare esperienze all’estero ma ora sembra già pronto a tornare.

Secondo quanto riferisce La Repubblica, Frank Yannick Kessié è il nome nuovo per il centrocampo della Juventus. Igor Tudor vuole un nuovo centrocampista di qualità e quantità e ha pensato di richiamare Kessié in Serie A.

Kessie rappresenta un giocatore di grande esperienza internazionale, già abituato alla Serie A e con un profilo fisico e tattico compatibile con le esigenze della Juventus. Ha aperto all’addio immediato all’Al Ahli e all’Arabia Saudita ma c’è da risolvere il problema ingaggio.

Kessie alla Juventus: si deve dimezzare (o poco più) lo stipendio

Il nodo principale che rischia di complicare la trattativa tra Kessié e la Juventus riguarda il pesante ingaggio percepito dall’ivoriano, che attualmente guadagna circa 14 milioni di euro netti a stagione con l’Al-Ahli.

L’ingaggio di Kessié è una cifra completamente fuori dai parametri della Juventus, che ha imposto una linea salariale molto più contenuta. L’ivoriano è pronto a dimezzarsi, e anche più, lo stipendio, per tornare in Serie A e accettare 5.5 milioni più bonus a stagione.