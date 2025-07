Inter, nome nuovo per la difesa: Juventus a mani vuote

L’Inter sta guardando alla linea di difesa con vivo interesse e, da questo punto di vista, emerge un nome nuovo davvero di alto profilo. Si tratta di una beffa per la Juventus, che da tempo si sta muovendo sulle tracce di questo calciatore.

L’obiettivo dei nerazzurri, secondo le indicazioni del fondo Oaktree proprietario del club, è quello di ringiovanire la rosa e di puntare su talenti che possano essere spendibili anche in prospettiva futura. Da questo punto di vista, infatti, il progetto deve diventare più sostenibile e cercare di coniugare i successi in campo con un bilancio migliorato rispetto alla situazione attuale. Da questo punto di vista, uno dei reparti dove l’età media è più alta in senso assoluto è senza ombra di dubbio la difesa. E non è un caso che ci si stia concentrando soprattutto lì.

L’idea, da questo punto di vista, è quella di continuare ad insistere sulla linea di difesa a tre ed i punti interrogativi sono tanti. A partire dalla posizione di Francesco Acerbi, che non è più giovanissimo e che, per questo motivo, potrebbe salutare. In tal senso, per la retroguardia dell’Inter emerge un nome nuovo che può essere estremamente funzionale al progetto di Cristian Chivu e che, allo stesso tempo, può essere a tutti gli effetti una beffa per la Juventus, che da tempo si sta muovendo sulle tracce di questo calciatore.

Nuovo difensore per l’Inter: i nerazzurri beffano la Juventus, le ultime

Serve un calciatore di grande spessore e di esperienza in ambito internazionale, dal momento che deve essere bravo ed esperto a sufficienza per gestire le pressioni di San Siro. Ancor di più dopo una annata deludente come quella scorsa. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, l’Inter ha messo nel mirino David Hancko, roccioso difensore centrale del Feyenoord e della Nazionale slovacca, che da anni si è affermato come uno dei calciatori nel suo ruolo migliore in senso assoluto.

Da tempo la Juventus si sta muovendo sulle sue tracce, ma al momento è sempre mancato il guizzo per arrivare a dama. Soprattutto a causa delle richieste del Feyenoord, che chiede circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Classe 1997, è un calciatore di enorme spesso e di grandissima qualità, dal momento che associa una grande fisicità ed una estrema efficacia in difesa. In Nazionale, inoltre, fa coppia con Milan Skriniar, con il quale in maniera del tutto inevitabile avrà parlato qualche volta di Inter e di Serie A. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.