Ci siamo, nuova avventura per Vlahovic: dove giocherà

Finalmente ci siamo, alle porte per Dusan Vlahovic c’è una nuova avventura: ecco dove giocherà l’attaccante serbo

Tra i tanti nomi sul taccuino di François Modesto, il nuovo Direttore sportivo della Juventus, per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Igor Tudor: nelle ultime ore, infatti, sono spuntati quelli degli esperti Valentin Rongier e Przemyslaw Frankowski. Il regista del Marsiglia ha fatto bene con De Zerbi e il suo contratto scade tra un anno e, quindi, potrebbe muoversi a cifre convenienti. Costo accessibile anche per l’esterno polacco che il Galatasaray ha riscattato dal Lille per 7 milioni di euro.

Tuttavia, la priorità del neodirettore sportivo bianconero – che ha vinto il ballottaggio con Javier Ribalta (che ha lavorato con Igor Tudor a Marsiglia) e Marco Ottolini (attuale uomo mercato del Genoa) – è risolvere uno dei casi di calciomercato più scottanti.

Infatti, tra la “Vecchia Signora” e Dusan Vlahovic è ormai rottura, con il muro contro muro che rischia di condizionare il mercato bianconero: niente rinnovo, tantomeno con ritocco al ribasso, e diverse destinazioni rifiutate, con la volontà del serbo che sembra quella di andare a scadenza del contratto a fine stagione. Sembra, appunto. Infatti, alle porte per l’attaccante serbo c’è una nuova avventura: ecco dove giocherà.

Vlahovic al Milan: crollano le quote degli scommettitori

Come rivelato da ‘Calciomercato.it’, Dusan Vlahovic avrebbe chiesto la rescissione. In tal modo, una volta trovato l’accordo sui termini economici della conclusione anticipata del contratto, l’ex viola sarebbe libero di trovarsi una nuova squadra.

Ebbene, da un po’ di tempo si vocifera di Dusan Vlahovic che potrebbe tornare lavorare con Allegri al Milan. Ipotesi che prende sempre più corpo come dimostra il fatto che le quote sul trasferimento di Vlahovic al Milan sono letteralmente crollate: bancato addirittura a 1.60 da Lottomatica mentre su Snai la quota si attesta su 2.50.

Dunque, i bookmaker sono convinti che alla fine il matrimonio tra il serbo e il Diavolo si farà. Una soluzione che potrebbe accontentare tutti, con la maglia rossonera che potrebbe essere quella giusta per Vlahovic per rilanciarsi. Del resto, l’ex attaccante della Fiorentina ha ormai fatto il suo tempo alla Juventus: la dirigenza bianconera ha chiesto al suo agente Ristic di trovargli quanto prima una nuova sistemazione.

Motivo per il quale, sebbene il tecnico Tudor lo consideri comunque parte del gruppo, l’eventuale confinamento al campo “due” – quello dove si allenano i giocatori fuori dal progetto – resta una possibilità concreta anche se per ora non è prevista una separazione netta dal resto dei compagni.