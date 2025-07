30MLN per Pio Esposito: decisione presa sul futuro, dove giocherà

Francesco Pio Esposito è uno degli attaccanti più chiacchierati per il calciomercato estivo: è stata presa una decisione sul suo futuro.

Il giovanissimo attaccante italiano è chiamato a un grande futuro e potrebbe presto diventare il volto del calcio italiano in giro per il mondo. Nell’ultima stagione con lo Spezia, in Serie B, ha fatto benissimo in termini realizzativi e non solo, si è dimostrato un grande attaccante con enormi potenzialità in vista delle prossime stagioni.

L’Inter lo ha riaccolto a fine stagione dopo il prestito in Liguria e ora sta scrivendo per lui un nuovo futuro: è arrivata un’offerta davvero importante per il cartellino del centravanti.

Calciomercato, cambia il futuro di Pio Esposito: le ultime

Pio Esposito vuole prendersi la scena del calcio italiano. Dopo l’annata spettacolare con lo Spezia, con cui ha sfiorato la promozione in Serie A con i suoi gol fino alla fine dei playoff, vuole imporsi alla grande anche nel massimo campionato italiano e per farlo vuole spazio per esprimersi.

Le sue giocate sono diventate di grande interesse per tantissime squadre che si sono mosse con l’Inter per riuscire a portarlo tra le proprie fila a partire dalla prossima stagione di Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Pio Esposito si sta decidendo proprio in queste ore: è arrivata una super offerta.

Pio Esposito: il Napoli ha offerto 30 milioni

Pio Esposito sta facendo parlare molto di sé per le enormi qualità tecniche che ha dimostrato in Serie B con lo Spezia e anche al Mondiale per Club nelle sue prime partite con la maglia dell’Inter.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli si è spinto a offrire 30 milioni di euro per Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 nato a Castellammare di Stabia è uno dei pallini di De Laurentiis che stravede per lui e avrebbe voluto regalarlo a Conte come vice Lukaku per la prossima stagione.

Dall’Inter è arrivato un no secco perché Chivu vuole tenerselo stretto e intende puntare sulle sue qualità e sulla sua fame per poter fare grandi cose nella prossima stagione. Non sarà il titolare dell’attacco ma avrà le sue chance per esprimersi e per mostrare il suo talento.

Futuro Pio Esposito: offerte da 13 squadre

Le doti di Pio Esposito avevano ingolosito tante squadre: addirittura 13 club hanno provato a strapparlo all’Inter ma i nerazzurri sono stati inamovibili e hanno rifiutato ogni tipo di offerta, anche quelle in prestito. Ci hanno provato Napoli, Fiorentina, Como, Nottingham Forest, Leicester, Lazio, Cagliari, Bologna, Parma, Torino, Sassuolo, Ajax e Basilea.

L’Inter e Chivu vogliono tenersi stretto Pio Esposito e renderlo il centrvanti del futuro del club e anche della nazionale italiana.