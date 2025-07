Milan: scaricato dal PSG, Allegri ha un nuovo centrale

I rossoneri potrebbero prendere un centrale durante questo calciomercato. Naturalmente molto dipenderà dalle uscite che ci saranno in quel reparto

Il Milan continua ad essere molto attivo sul calciomercato nonostante sia un po’ in ritardo su alcuni obiettivi. In questo momento la priorità dei rossoneri è andare a colmare le lacune presenti in rosa a partire dalla fascia sinistra. Poi con il passare delle settimane l’attenzione si sposterà alle uscite e in base a quelle si ragionerà su come muoversi in entrata. Nelle ultime ore si è ritornati a parlare della possibilità di un centrale.

Molto dipenderà dalle uscite. Stando alle indiscrezioni, uno fra Tomori e Thiaw potrebbe partire nel corso del calciomercato estivo soprattutto se dovesse arrivare una proposta importante. E a questo punto non è da escludere che il Milan possa decidere di andare a sfruttare una occasione dal PSG. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Calciomercato Milan: addio PSG, i rossoneri ci pensano

L’eventuale partenza di uno fra Tomori e Thiaw porterà il Milan a dover prendere un centrale in questo calciomercato. Al momento non c’è un grande favorito visto che dipenderà molto dalle uscite. Leoni del Parma piace molto a Tare, ma attenzione anche alla possibilità di una operazione diversa: un prestito dal PSG per completare il reparto in attesa magari di piazzare un colpo più importante in futuro.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il PSG ha intenzione di dare il benservito a Beraldo. Il giovane brasiliano non rientra nei piani di Luis Enrique almeno per il momento e per questo motivo i francesi sono pronti a cederlo in prestito durante il calciomercato estivo. E il Milan potrebbe farci un pensiero per rinforzare la propria difesa. Parliamo di un calciatore di qualità e che ha ampi margini di miglioramento.

L’obiettivo di Beraldo per la prossima stagione è quello di giocare con continuità e il Milan potrebbe rappresentare la giusta occasione in questo calciomercato anche perché la difesa la scorsa stagione ha dato diversi segnali non positivi e Allegri è pronto a puntare su volti nuovi dall’inizio.

Mercato Milan: Beraldo idea per la difesa?

Al momento non ci sono contatti diretti fra Milan e PSG per Beraldo. I rossoneri hanno priorità diverse sul calciomercato e solo successivamente ragioneranno su come rinforzare la difesa.

Di certo Beraldo rappresenta una soluzione importante per il Milan nel corso del calciomercato estivo e vedremo cosa accadrà nel corso delle settimane.