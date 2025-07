Juventus, Douglas Luiz verso la Premier: beffa Milan per l’erede

La Juventus sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso, con Douglas Luiz che può tornare in Premier League, ha messo nel mirino un nuovo centrocampista. Si tratta di una beffa per il Milan, che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce.

Per i bianconeri il futuro si sta scrivendo giorno dopo giorno e da questo punto di vista la strada che stanno percorrendo si sta rivelando molto tortuosa, come si suole dire. In tal senso, la situazione economica che sta vivendo la Juve è tale per cui non è pensabile affrontare determinate spese folli. Bisogna, infatti, mettere in conto alcune cessioni che servono per finanziare degli innesti di cui ha bisogno Igor Tudor. Da questo punto di vista, il primo innesto di valore risponde al nome di Jonathan David, ma bisogna aggiungere ancora molto.

Uno dei profili in uscita in senso assoluto è sicuramente quello di Douglas Luiz. Il brasiliano, infatti, è stato tra le noti dolenti della passata stagione, dal momento che ci si aspettava di lui. Sono tanti i club di Premier League che vorrebbero riportarlo in Inghilterra e tra questi si è aggiunto in maniera importante anche l’Everton, che si è introdotto sulla scena in maniera dirompente. In tal senso, la Juventus si sta muovendo sulle tracce di un nuovo profilo di estremo interesse. E la notizia arriva come una beffa per il Milan, che è accostato da tempo a questo profilo.

Juventus, nuovo innesto in mezzo al campo: beffa per il Milan

I bianconeri in mezzo al campo hanno bisogno di completare la rosa ed il reparto nello specifico. In tal senso, ci sono tanti calciatori ma molti sono in uscita dal momento che non rientrano nei piani del club e di Igor Tudor. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, la Juventus si sta muovendo su un talento purissimo di proprietà del Club Brugge e che è stato accostato più volte anche al Milan. Si tratta di Raphael Onyedika, roccioso centrocampista centrale nigeriano e che potrebbe essere perfetto per sostituire Douglas Luiz.

All’occorrenza può agire da difensore centrale o da vertice basso, così come da diga davanti alla difesa. Il suo valore di mercato negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale, arrivando a sfiorare i 20 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante per la Juventus, che però conta di finanziare eventualmente questo innesto con l’addio di Douglas Luiz, che può portare nelle casse dei bianconeri una cifra considerevole. Seppur è difficile rientrare dall’investimento di circa 50 milioni fatto un anno fa.