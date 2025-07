Calciomercato, svolta Kim in Serie A: 30 milioni

Un intreccio suggestivo di calciomercato per il ritorno in Serie A dell’ex Napoli Kim. Può dire subito addio al Bayern Monaco: ormai ci siamo per l’affare

Bastano soltanto 30 milioni per rivederlo subito in Italia. L’ex difensore del Napoli, Kim, non vede l’ora di fare il proprio ritorno in Serie A firmando con una big italiana. Spunta il nuovo intreccio con il Bayern Monaco che ha dettato subito le condizioni per la prossima stagione: ecco la svolta in ottica futura.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. L’ex Napoli, Kim, vorrebbe tornare subito in Serie A per un nuovo progetto entusiasmante. Ha vissuto mesi indimenticabili in casa azzurra trionfando subito con lo Scudetto in maglia azzurra, ma ora non vede l’ora di sposare una nuova avventura nel campionato italiano. Scopriamo il nuovo dettaglio tanto ambito per arrivare subito alla chiusura definitiva del nuovo affare in difesa.

Calciomercato, la nuova destinazione per Kim: la soluzione immediata in Serie A

Come svelato dei media tedeschi, il Bayern Monaco è pronto a dire addio al difensore sudcoreano, Kim Min-jae, per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Novità interessanti anche per una base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto: tutto può cambiare nelle prossime ore per il ritorno dell’ex Napoli. Kim è stata una colonna portante del Napoli scudettato con Luciano Spalletti: il sudcoreano ora potrebbe firmare con i bianconeri che sono alla ricerca di centrali difensivi validi per la Champions League.

Un nuovo intreccio di calciomercato suggestivo per rivederlo subito nel calcio italiano. I tifosi azzurri si sono legati a lui in poco tempo, ma a causa della clausola pari a circa 50 milioni di euro disse subito addio al Napoli. Dopo l’avventura al Bayern Monaco, non vede l’ora di tornare protagonista nel calcio italiano.

Tudor ha chiesto nuovi difensori per iniziare alla grande il ritiro per trovare subito la quadra. Un momento decisivo per chiudere subito nuovi affari in ottica futura in casa bianconera. Kim è stato accostato anche all’Inter nei mesi scorsi, ma la destinazione chiamata Juventus sembra quella più probabile.

Novità interessanti per chiudere subito per la nuova trattativa di calciomercato. Ormai ci siamo per il ritorno dell’ex Napoli in Serie A: la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni per iniziare la nuova avventura.