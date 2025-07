Scambio e soldi assurdo con Bastoni: decolla l’affare col Real

Bastoni può essere la chiave per arrivare al gioiello del Real Madrid: si profila uno scambio clamoroso tra Inter e Blancos.

L’Inter ha promesso a Cristian Chivu una rosa competitiva sia in Italia che in Europa. Dopo gli arrivi di Luis Henrique, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny la dirigenza nerazzurra prepara almeno altri due o tre colpi per accontentare il tecnico rumeno. L’impressione è che Marotta e Ausilio siano soprattutto alla ricerca di un fantasista di grande livello.

Rispetto a quanto si pensava fino a qualche settimana fa anche Mehdi Taremi, dopo Correa e Arnautovic, sembra sul punto di lasciare l’Inter. L’eventuale partenza dell’iraniano lascerebbe vuota un’altra casella nel reparto offensivo: l’Inter vorrebbe riempirla aggiungendo proprio un trequartista, così da permettere a Chivu di poter avere delle soluzioni in più.

In più i dirigenti nerazzurri vorrebbero anche rinforzare la difesa con qualche elemento giovane ma che ha già dimostrato di avere delle grandi qualità. Il nome che sta circolando di più è quello di Giovanni Leoni, talento del Parma che Chivu conosce bene per averlo allenato negli scorsi mesi. Tuttavia l’Inter sta seguendo anche un altro profilo molto interessante.

Scambio e soldi per Bastoni: Chivu avrà il gioiello

Si tratta di Raul Asencio, classe 2003, difensore spagnolo attualmente in forze al Real Madrid. Cresciuto nelle giovanili del Las Palmas, Asencio è passato al Real Madrid nel 2017 ed è subito stato aggregato nella ‘Youth Academy’ dei Blancos. Dopo un anno di apprendistato all’RSC International il giocatore è poi diventato una pedina importante del Real Madrid B, con cui ha totalizzato 45 presenze.

Dalla scorsa stagione Asencio è un elemento della prima squadra del Real Madrid: sono in tutto 46 i match disputati con i Blancos tra Liga, Coppa del Re e Champions League. Tuttavia il giovane difensore – soprannominato il ‘nuovo Sergio Ramos’ – non sembra aver convinto troppo il club del presidente Florentino Perez. Asencio ha invece molti ammiratori all’estero: in prima fila c’è proprio l’Inter, che ha come obiettivo quello di ringiovanire la difesa con profili che hanno già messo in mostra le proprie doti in campionati di livello.

Il difensore spagnolo sembra avere tutti i requisiti giusti: per arrivare al gioiello del Real si potrebbe addirittura pensare a un’operazione clamorosa che coinvolgerebbe Alessandro Bastoni. Il Real Madrid sogna il forte centrale nerazzurro ed è disposto a lavorare per uno scambio tra il proprio talento e il difensore della Nazionale italiana: ovviamente i Galacticos verserebbero anche un corposo conguaglio – tra i 40 e i 50 milioni – in favore del club di Viale della Liberazione.