Incontro con Conte, ha deciso: primo regalo anche dal mercato

Antonio Conte torna in Italia e detta di nuovo legge. L’allenatore ha ottenuto il suo decimo scudetto della carriera tra calciatore e allenatore e ora non vuole più fermarsi.

Conte ha scelto Napoli e ha vinto subito, al primo anno, adesso però può accadere di tutto visto che ci sono importanti notizie di calciomercato che lo riguardano e lo accosterebbero ad altre grandi squadre di Serie A. Attenzione a quella che può essere una clamorosa svolta perché di mezzo ci sarebbe proprio la sua Juventus.

Giocatore, tifoso e allenatore bianconero. Da sempre Conte e la Juve hanno un legame speciale ed è proprio questo che può anche far saltare il progetto a Napoli. Il tecnico sembra valutare seriamente l’idea di andare via dolo solo una stagione e anche vincente, perché ci sarebbe l’offerta della Juventus che vuole ripartire con un nuovo progetto e pensa proprio a lui per sistemare anni di delusione.

Adesso ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano e riguardano la scelta possibile che può essere fatta proprio da Antonio Conte che dovrà prendere una decisone se dare ancora continuità al progetto Napoli o guardare al futuro in maniera differente e si pensa al ritorno alla Juventus.

Calciomercato: Conte tra Napoli e Juventus, la scelta

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano proprio questa possibile decisione che può pensare di fare Antonio Conte già nelle prossime ore. Perché si parla di un incontro importante che è in programma nelle prossime ore con l’allenatore che incontrerà il presidente e soltanto in quell’occasione si deciderà se sarà addio o conferma per lui a Napoli, con la Juventus che lo aspetta.

Attenzione ora a quello che può essere il colpo di scena, perché come raccontano i quotidiani Nazionali odierni tra Tuttosport, La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, in queste ore ci sarà l’incontro decisivo tra Conte e De Laurentiis per la sua permanenza a Napoli.

La Juventus però vuole convincere Conte a firmare e prepara anche già il primo colpo che può essere uno tra David e Osimhen in attacco, intreccio proprio col Napoli. Dall’altra parte però il Napoli pare abbia già chiuso per De Bruyne e ora la scelta si fa difficile. In queste ore arriverà la decisione definitiva dell’allenatore dopo l’incontro con ADL.