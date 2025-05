Serie A, club ceduto ad una ricca proprietà: nasce “un altro Como”

È la fine di un’era, quella per una storica proprietà in Serie A che ha ceduto il proprio titolo dopo quasi 40 anni di operato.

Quasi quattro i decenni di grandissimi successi sportivi ottenuti da un club che, quando comprato nel lontano ormai ’86, militava in Serie B. La società passa in mano agli americani.

Probabilmente, quella che si chiude al club, è una delle storie meglio riuscite tra tutte le squadre di Serie A se si considera che il club con enorme sostenibilità, nel corso degli anni trascorsi nel massimo campionato italiano – da quando è salito dal ’95-’96 non è mai più sceso in Serie B -, ha raggiunto traguardi mai ottenuti neppure dalle big del calcio italiano. Tra questi, sicuramente, il fiore all’occhiello è lo stadio di proprietà. Una favola che finisce, cominciandone però una nuova.

Serie A, un club diventa americano: è fatta per la cessione

La cessione della gestione familiare, ad un fondo americano, apre scenari interessanti. Tra questi, la possibilità di investire in un progetto sportivo in Serie A che, come successo per il Como, può vedere un altro club tentare di insediarsi tra le migliori squadre del campionato, come successe oltretutto dal periodo pre e post-calciopoli per il club bianconero, che toccò vette importanti e da “capogiro” per il calcio italiano.

Si tratta infatti della possibilità di vedere il fondo americano fare ancor meglio di quanto fatto da Gianpaolo Pozzo nel corso dei suoi quasi 40 anni di lavoro al club friulano.

In Serie A nasce un nuovo progetto, che può cambiare per sempre il futuro dell’Udinese. Il club bianconero passa ad un fondo americano, con le cifre svelate da ANSA, nel corso di questa giornata. Per rilevare il titolo dell’Udinese, avrebbero versato nelle casse di Pozzo una cifra intorno ai 150 milioni di euro. In questo momento, la stessa Udinese, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Presto però sarà tutto chiarito da Pozzo, con un comunicato ufficiale.

Così nasce un nuovo Como: un’altra realtà con alte ambizioni in Serie A

Come per il Como, anche il fondo americano all’Udinese potrebbe spingere il club alle alte ambizioni europee. Negli ultimi anni è stato stabilmente comunque in Serie A, il club dell’Udinese, con i Pozzo che hanno sempre ben figurato da quando sono in Friuli. Però adesso, lasciando il club in mani sicure, è il fondo americano ad alzare l’asticella.

Stando a quanto viene riportato, presto sarà tutto confermato. La prima occasione per mostrare quanto di buono fatto dai Pozzo, quasi in segno di “ringraziamento”, il fondo americano ha da mostrare a tutta Europa la bellezza dello stadio dell’Udinese, che farà da palcoscenico per la prossima Supercoppa europea. La sede della nuova proprietà è a New York e non si esclude una partecipazione della stessa famiglia Pozzo, come accade all’Atalanta, restando comunque insediato in società come per i Percassi, in minoranza.