Yildiz via per 80 milioni di euro, cataclisma Juve

Kenan Yildiz e la Juventus potrebbero incredibilmente dirsi addio in estate: 80 milioni sul piatto, così cambia tutto

Il discorso Champions League, in un senso o nell’altro, sta per chiudersi. La Juventus spera di chiudere al quarto posto, magari battendo il Venezia e ponendo fine ai dubbi insistenti che inevitabilmente si riversano sul progetto futuro. Un futuro, nel quale, avrà un ruolo cruciale il calciomercato.

L’estate bianconera promette di essere bollente, di regalare sorprese e novità tanto tra le possibili cessioni che per quel che concerne i nuovi arrivi. Difesa e attacco saranno il focus su cui si concentrerà Cristiano Giuntoli, nonostante il dt bianconero sia finito sotto stretta osservazione dopo il mercato tutt’altro che entusiasmante portato avanti da un anno a questa parte. In attesa che Gleison Bremer ritorni a pieno regime, si pensa ad un nuovo centrale da affiancare al brasiliano in vista del Mondiale per Club.

In avanti, invece, il sogno era e rimane uno in particolare: Victor Osimhen. Il contratto col Napoli in scadenza 2026 può, in parte, favorire l’approdo del nazionale nigeriano a Torino dove potrebbe trovare Antonio Conte, fresco di Scudetto con gli azzurri e le cui quotazioni per una nuova avventura sulla panchina della Juventus sono in costante crescendo. Ciò che è certo è l’addio di Dusan Vlahovic che, visto saltare il rinnovo, ha deciso di andare via: da chiarire cifre e dettagli nelle prossime settimane riguardo la sua prossima destinazione.

E Kenan Yildiz? Ecco, proprio il fantasista turco potrebbe ritrovarsi ancora una volta al centro di diverse voci di mercato. È successo nei mesi scorsi, può tornare ad accadere in tempi brevi. E così il gioiello turco, con la 10 sulle spalle, potrebbe fare le valigie e salutare Torino: ma ad una condizione.

Ribaltone Juve, bye bye Yildiz: ecco l’offerta

Kenan Yildiz per la Juventus è incedibile, una pedina fondamentale nello scacchiere di Tudor e di chi succederà all’allenatore croato. Tutto, però, può cambiare a stretto giro. Perché il 20enne, sotto contratto con la Vecchia Signora fino all’estate 2029, davanti ad una proposta indecente potrebbe davvero salutare.

Ne è convinto il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ che sottolinea proprio questo aspetto. 80-90 milioni per l’addio? Forse potrebbe bastare meno. Una plusvalenza scioccante per la dirigenza juventina che, in quel caso, avrebbe modo e tempo per reinvestire sul mercato. Magari proprio su Osimhen.

8 gol e 7 assist in 47 presenze complessive per Yildiz in quella che rischia di essere la sua ultima stagione con la Juventus. Molto dipenderà dalla visione del nuovo allenatore. Cruciale, poi, sarà capire nelle prossime ore il destino europeo della Juventus. E senza Champions League la partenza della sua stella più promettente potrebbe diventare realtà.