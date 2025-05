In tre lasciano l’Inter: nuovo bomber dalla Premier

Il triplo addio è servito, così il calciomercato dell’Inter prende una piega inaspettata: bomber pazzesco dalla Premier League

Una manciata di giorni alla serata più importante di tutte. Dopo aver battuto il Como e archiviato un campionato deludente, con lo Scudetto finito nelle mani del Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi non attende altro che scendere di nuovo in campo. Davanti ai nerazzurri, stavolta, ci sarà il PSG.

Una finale di Champions League che può valere un’intera stagione e che determinerà in gran parte le scelte di mercato che la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a fare. Marotta, a tal proposito, dovrà fare in prima battuta i conti con l’attacco. Un reparto che probabilmente vivrà una vera e propria rivoluzione.

Già certi gli addii a zero il prossimo 30 giugno saranno quelli di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, ormai fuori dai piani di Simone Inzaghi. Con anche Mehdi Taremi a serio rischio cessione dopo una sola stagione in nerazzurro, Marotta starebbe progettando un grandissimo colpo in entrata direttamente dalla Premier League.

Inter, ritorno da sogno: bomber da Manchester

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ lancia una vera e propria bomba di mercato che farà certamente piacere ai tifosi dell’Inter. Si parla, chiaramente, di attacco e dei nomi che piacciono alla dirigenza di Viale della Liberazione. Uno in particolare, oggi a Manchester, potrebbe dire addio alla Premier League per fare ritorno in Serie A.

Si tratta di Rasmus Hojlund, centravanti danese che al Manchester United potrebbe aver virtualmente chiuso la sua parentesi. Con i ‘Red Devils’ non ha brillato, nonostante sia costato parecchio alla dirigenza inglese. Quasi 80 milioni di euro sborsati esattamente due anni fa per convincere l’Atalanta a lasciar partire il suo gioiello che adesso, dopo appena due stagioni, potrebbe fare ritorno in Italia. Nessun contatto concreto al momento ma l’Inter è alla finestra interessata e pronta ad inserirsi, arrivando a infastidire club che da tempo stanno pensando a Hojlund per potenziare l’attacco: Napoli e soprattutto Juventus.

In vista di una vera e propria rivoluzione che riguarderà il reparto offensivo dei nerazzurri, il cartellino di Hojlund viene considerato come investimento perfetto viste età e margini di crescita della punta classe 2003. In questa stagione ha collezionato 52 apparizioni tra campionato e coppe con 10 gol e 4 assist vincenti, per un totale di 3323′ in campo.

Con la permanenza certa di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, Hojlund sarebbe la primissima alternativa da consegnare a Inzaghi durante l’estate. Un profilo che piace particolarmente al tecnico di Piacenza e che in Serie A, non lontano da Milano e con sempre la maglia nerazzurra addosso, ha mostrato tutto il suo talento.