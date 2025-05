Milan, cambia tutto: stanno comprando Rodrygo dal Real

Tante cose cambieranno nel Milan rispetto a questa stagione, soprattutto dopo le voci relative al futuro di Rodrygo.

Il brasiliano lascerà infatti il Real Madrid, e lo farà per un’altra grande d’Europa che proprio in queste ore è entrata in contatto con il club spagnolo. Ovviamente è prematuro parlare di affare fatto, nonostante le parti siano d’accordo a separarsi, ma la sensazione è che la strada intrapresa sia quella giusta, con il Milan che ovviamente guarda interessato dato che molti dei suoi piani potrebbero dipendere proprio da questa incredibile, oltre che particolarmente onerosa, operazione di mercato.

Milan, comprano Rodrygo: le ultime

In qualche modo il futuro di Rodrygo potrebbe essere connesso al Milan. Non che il Club rossonero sia in corsa per acquistare il brasiliano, ma la cessione del numero 11 da parte del Real Madrid potrebbe cambiare e di molto la strategia di mercato dalle parti di via Aldo Rossi.

Una cosa al momento è certa: Florentino Perez starebbe trattando con una grande d’Europa il trasferimento di Rodrygo, che di rimanere in Spagna non ne ha alcuna voglia dopo le varie discussioni avute nel corso di questa stagione con l’ambiente e Carlo Ancelotti. Ovviamente l’arrivo in panchina di Xabi Alonso potrebbe cambiare le carte in tavola, anche perché il neo allenatore dei Blancos potrebbe convincere il brasiliano anche a restare, ma la sensazione è che sia stata intrapresa una strada ben precisa che obbliga il Milan a rivedere completamente la propria strategia.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport DE, il Bayern Monaco potrebbe abbandonare la pista Rafael Leao per dedicarsi interamente a quella che porta a Rodrygo per l’appunto, che dal canto suo avrebbe dato massima disponibilità al trasferimento in Germania, preferendo la Bundesliga ai ricci contratti della Saudi Pro League.

Stravolti i piani del Milan per colpa di Rodrygo

Il Bayern Monaco potrebbe sfruttare l’occasione Rodrygo e snobbare la pista Rafael Leao. Così facendo il Milan si ritroverebbe in rosa un calciatore scontento che nelle scorse ore è arrivato a togliere ogni riferimento al club rossonero sui propri profili social a conferma della rottura totale con ambiente e società.

Nonostante questo, comunque, le probabilità che Rafael Leao lasci Milano sono comunque alte. Il Bayern Monaco non è infatti l’unica squadra interessata al numero 10 del Milan, che stando alle ultime notizie sarebbe finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid, alla ricerca di un calciatore di qualità che possa essere in grado di prendere il posto in rosa di Angel Correa e Antoine Griezmann, destinato a lasciare nuovamente i Colchoneros, ma questa volta per sempre. Staremo a vedere.