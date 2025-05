Non solo Reijnders: il City soffia al Milan anche un obiettivo di Tare

Insieme a Tijjani Reijnders il Manchester City starebbe preparando un altro “sgarbo” al Milan in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, i Citizens avrebbero messo nel mirino un obiettivo del neo direttore rossonero Igli Tare, calciatore per il quale il dirigente albanese ha cominciato a lavorare sotto traccia ancora prima che venisse ufficializzato dal Diavolo. Ma si sa che in questi casi concorrere con Club ricchi e potenti come il Manchester City è (quasi) impossibile, quindi è meglio che il Milan cominci a guardarsi intorno ed a valutare altri profili sui quali puntare, anche perché quello in questione non vestirà rossonero nella prossima stagione.

Niente Milan: firma con il Manchester City

Nel corso di queste settimane si è parlato di quanto e come il calciatore piacesse al Milan, al punto che il club rossonero aveva anche studiato una strategia prossima ad essere messa in atto per portarlo in rossonero. Dalle parti di via Aldo Rossi hanno però commesso l’ennesimo errore, perdendo tempo e dando la possibilità alla concorrenza di inserirsi con prepotenza nella corsa al giovane talento.

Il risultato? Niente Milan. Con ogni probabilità il ragazzo diventerà un nuovo calciatore del Manchester City, che quindi oltre a privare il Diavolo di Tijjani Reijnders, gli soffia anche sotto il naso quello che a detta di molti è l’obiettivo in nome alla lista dei desideri di Igli Tare.

Stando dunque a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Pep Guardiola ha intenzione di portare al Manchester City Rayan Cherki, giovane stella del Lione che in concomitanza con la fine di questa stagione ha annunciato l’addio al suo club di infanzia. Il tecnico spagnolo avrebbe valutato positivamente un suo ingaggio, anche se al momento il suo nome non sarebbe una priorità. Questo permetterebbe al Milan di reinserirsi nuovamente nella corsa, ma la sensazione è che oramai la strada sia segnata.

Contatti in corso con il City: si chiude a breve

Il Manchester City ha messo nel mirino Rayan Cherki del Lione, proprio come fatto qualche settimana fa anche dal Milan. La differenza è però che mentre il club rossonero ha tentennato, i Citizens non hanno perso tempo allacciando immediatamente i contatti con gli agenti del ragazzo.

Scrive Fabrizio Romano che nella lista di priorità per colpi del club inglese il nome di Cherki sarebbe al decimo posto, ma Guardiola e dirigenza si sarebbero già informati su una clausola che si dovrebbe pagare per liberarlo una volta e per tutte dal Lione. Staremo a vedere, con il Milan che ovviamente seguirà l’evolversi di questa vicenda pronto a inserirsi al momento opportuno.