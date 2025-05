Calciomercato, Cherki in una big di Serie A: affare da 12 milioni

Il calciomercato dei top club di Serie A è già in fase di sviluppo e potrebbero esserci grosse novità: c’è Ryan Cherki nel mirino.

L’attaccante francese ha annunciato che lascerà il Lione in estate e ora su di lui si sono fiondati diversi club dei campionati top europei che sono alla ricerca di un attaccante di grande livello, giovane e con grande esperienza già accumulata nel corso della sua carriera.

Il futuro di Ryan Cherki può essere in Serie A: il francese può diventare un’occasione a basso costo ma di gran livello che può migliorare lo status dei top club che vogliono un nuovo attaccante jolly che sappia agire in ogni zona dell’attacco.

Calciomercato, colpo Cherki in Serie A: le ultime

Ryan Cherki è uno dei nomi che più di tutti fa gola alle big di Serie A che vogliono migliorare l’attacco. L’attaccante francese classe 2003 darà il via a un’asta estremamente intensa nelle prossime settimane.

“Penso sia stata la mia ultima partita con il Lione, ma mantengo un po’ di prudenza”, ha annunciato Ryan Cherki alla fine della partita del Lione, di fatto dicendo addio al club con cui è cresciuto molto ma da cui dovrà separarsi per fare un balzo in avanti in carriera.

Secondo le ultime notizie di mercato, Ryan Cherki può essere il nome giusto per diversi club della Serie A che sono alla ricerca di un nuovo attaccante.

Cherki in Serie A: idea di Giuntoli per la Juventus

Ryan Cherki è uno dei nomi che più di tutti inizia a far gola ai top club in vista della prossima stagione. Essendo ancora giovanissimo ha ampi margini di crescita ma può diventare davvero un crack internazionale.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la Juventus si è messa sulle tracce di Ryan Cherki per la prossima stagione. Il classe 2003 ha annunciato l’addio al Lione e da tempo è nel mirino di Cristiano Giuntoli, che lo seguiva anche ai tempi di Napoli e ora vuole portarlo in bianconero per migliorare l’attacco.

Cherki alla Juventus sarebbe un colpo d’oro per i bianconeri, visto che il talento francese ha tanto ancora da dimostrare ma può fare davvero la differenza in Serie A e può diventare un jolly di alto livello per il club della prossima stagione.

Cherki-Juventus: Giuntoli spende 12 milioni

Cherki ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Lione e quindi il valore del suo cartellino è pesantemente al ribasso. In estate si parlerà solo di lui ma la Juventus vuole provare ad anticipare la forte concorrenza che arriva dalla Serie A e non solo.

Giuntoli ha in mente di offrire 12 milioni più bonus al Lione per acquistare Ryan Cherki e rinforzare l’attacco bianconero per la prossima stagione. Proverà già a prenderlo in vista del Mondiale per Club ma se i tempi dovessero allungarsi non si mollerà il colpo.