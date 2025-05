Serie A, il presidente vuole ripartire da zero: esonero ufficiale

Nonostante siano stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, il presidente ha intenzione di mettere mano alla situazione e ripartire da zero.

Stando alle ultime notizie, infatti, il finale di stagione della squadra ha particolarmente deluso lo stato maggiore del Club, che nei prossimi giorni si riunirà per cominciare a programmare il prossimo campionato, dove l’obiettivo sarà ovviamente quello di migliorare i risultati ottenuti nel corso di questo.

Per farlo ci sarà bisogno della presenza anche dell’allenatore, che però non è sicuro di continuare alla guida della squadra anche l’anno che verrà. Stando alle ultime notizie, infatti, desideroso di avviare un nuovo corso, il presidente starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di cambiare in panchina.

Esonero pronto: manca solo l’ufficialità

La stagione è appena finita, ma il calciomercato degli allenatori non dorme mai, soprattutto in questo periodo. Tante squadre sono alla ricerca di un loro nuovo condottiero, mentre altre sono in procinto di cambiare dopo anni o dopo le delusioni dell’ultimo campionato.

In questa categoria rientra anche la società di Serie A, che al termine dell’ultima partita stagionale ha esternato tutta la sua delusione tramite le parole del primo tifoso, il presidente, che comunque aveva lasciato intendere che la posizione in panchina dell’allenatore era precaria. Nei prossimi giorni lo stato maggiore del Club si incontrerà non solo per cominciare a programmare la prossima stagione ma anche per discutere di questo argomento, anche se la sensazione è che si stia viaggiando spediti verso il divorzio.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, l’esonero di Paolo Vanoli è adesso un’opzione concreta per il Torino. Le parole di domenica di Urbano Cairo avevano aperto la strada ad una separazione che adesso si è effettivamente realizzata, figlia non solo dei risultati sportivi deludenti a detta della proprietà, ma anche per un rapporto oramai non più idilliaco tra allenatore e dirigenza.

Altro cambio in panchina: il nuovo allenatore

Il Torino potrebbe dunque decidere di esonerare Paolo Vanoli dopo appena una stagione. Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché la dirigenza granata si riunirà solo nei prossimi giorno per valutare il da farsi con l’allenatore, anche se la sensazione è che si stia viaggiando spediti verso il divorzio dopo le parole di domenica sera di Urbano Cairo.

A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: qualora Vanoli venisse esonerato, chi prenderà il suo posto sulla panchina del Torino? È ancora presto per rispondere ad una domanda del genere, ma la sensazione è che i nomi sulla lista della dirigenza granata di certo non mancheranno. Dai più scontati Luca Gotti e Sottil, al ritorno di Ivan Juric passando per Domenico Tedesco alle suggestioni Gareth Southgate, Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri. Insomma, quella relativa alla panchina granata è una situazione in costante evoluzione. Staremo a vedere.