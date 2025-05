Atalanta, scelto il nuovo allenatore: c’entra Conte

Svolta di calciomercato in vista della prossima stagione perché dopo oltre 9 anni insieme ora Gian Piero Gasperini è pronto a lasciare l’Atalanta e il club bergamasco a partire con un nuovo progetto.

L’Atalanta ha ancora voglia di restare ad altissimi livelli e per questo motivo che si guarda attorno in merito a quella che può essere la scelta migliore da fare in vista della prossima stagione. In estate partirà un nuovo anno calcistico e il club ha voglia di cercare di mantenere il livello alto della rosa e della competitività in ogni competizione provando ad alzare il livello.

Per questo motivo che l’Atalanta guarda avanti cercando di provare ora a scegliere quello che sarà il nuovo allenatore in caso di addio di Gasperini. Perché proprio in queste ore sarebbe andato di scena un incontro decisivo per l’addio del tecnico che si guarda attorno e cerca una nuova esperienza.

Allo stesso tempo non vuole farsi trovare impreparata l’Atalanta che cerca un nuovo allenatore ed è pronta a fare la scelta definitiva. Tanti i nomi importanti messi nel mirino e ora occhio a quello che può accadere con una scelta definitiva in vista della prossima stagione.

Nuovo allenatore Atalanta: la scelta per il dopo Gasperini

Ci sono delle importanti novità che riguardano proprio quello che può essere il nome giusto per l’Atalanta per la panchina della prossima stagione perché ora ci sono delle nuove notizie in merito alla decisione di Gasperini di lasciare Bergamo per una nuova sfida avvincente.

Occhio a quella che può essere la decisione anche della stessa società bergamasca visto che in questo momento sono in corso delle riflessioni per affondare il colpo e scegliere il nuovo allenatore dell’Atalanta per il dopo Gasperini. C’è voglia di dare continuità al progetto e per questo motivo che circolano diversi profili simili tra loro.

Secondo le ultime notizie di calciomercato però pare che l’Atalanta voglia affidare la panchina a Igor Tudor in caso di addio di Gasperini. L’attuale allenatore della Juventus che ha portato i bianconeri in zona Champions League è proprio uno degli allievi di Gasperini e ha fatto già vedere grandi cose nelle sue recenti avventure.

Tudor dopo il Mondiale per Club dovrebbe lasciare la Juve con i bianconeri che aspettano l’ok definitivo di Conte e del Napoli che dovrà liberare l’allenatore. Ora occhio a quello che può accadere con Tudor che diventa la prima scelta dell’Atalanta.