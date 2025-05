Palladino si è dimesso dalla Fiorentina: la scelta sul sostituto

Lo scossone in Serie A vede protagonista Raffaele Palladino che si sarebbe appena dimesso dalla Fiorentina.

A svelare la notizia è Sky Sport che in un’ultima ora a dir poco clamorosa ha annunciato la decisione, come un fulmine a ciel sereno, del tecnico di Mugnano. Che ci sia una squadra dietro, pronta a convincere Palladino per il suo futuro in Serie A e lontano dai viola?

Al momento non si conoscono i reali motivi della separazione improvvisa dalla Fiorentina, con lo stesso Commisso che si starebbe occupando in prima persona del tentativo per la permanenza di Palladino ai viola, non accettando subito le dimissioni. Nel frattempo però c’è poi l’eventuale bisogno di sostituirlo. E dopo Italiano e Palladino, Commisso potrebbe procedere con la scelta che porta ad un allenatore ai vertici in Italia negli ultimi anni, pronto a far crescere sempre di più il club viola che lo stesso presidente vuole tenere sempre in Europa nei prossimi anni.

L’annuncio di Sky: Palladino si è dimesso dai viola

Come riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dalla Fiorentina. Dopo l’obiettivo Europa agguantato all’ultima occasione e dopo la sconfitta della Lazio all’ultima giornata contro il Lecce, la Fiorentina avrebbe ricevuto la notizia a sorpresa sulla scelta di Palladino.

Da capire cosa c’è dietro le volontà dello stesso allenatore che sembrava centrale nel progetto dei viola, per il presente e il futuro. Così non è stato, con Palladino che ha scelto di salutare beffando e spiazzando così Commisso, che sta cercando di trattenerlo. Un po’ come si è visto al Napoli di Antonio Conte, ma con la differenza che il tecnico salentino non avrebbe già confermato il suo domani lontano dal club.

Stando ai primi rumors, la scelta di Palladino sarebbe maturata e confermata solo in un secondo momento alla Fiorentina che, adesso, dovrà farsi trovare pronta sul sostituto. Un sostituto che dovrà essere di un certo spessore considerando le alte ambizioni e il calciomercato che metterà a disposizione Commisso per l’allenatore che arriverà in Toscana.

Fiorentina, chi arriva al posto di Palladino? Due ipotesi

Circolano due ipotesi, tra le più accreditate. Una è sicuramente quella di Sarri come sostituto di Palladino alla Fiorentina, mentre l’altra porta a Thiago Motta.

Sullo sfondo anche il nome di Massimiliano Allegri, ma per quanto riguarda il tecnico livornese, al momento risulta essere solo un sogno quello di vedere un tecnico del suo livello internazionale, sulla panchina dei toscani. Più defilate le opzioni di Pioli che tornerebbe ai viola, così come quella di Alberto Aquilani, dopo l’anno “sabbatico” dopo la grande esperienza vissuta al Pisa e prima ancora nelle giovanili del club fiorentino.