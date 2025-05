Sarri, sta firmando in Italia: accordo col suo ex presidente

Clamoroso colpo di scena in Serie A perché un club italiani ha scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, ma per lui si tratta di un vero e proprio ritorno al passato.

Calciomercato: hanno scelto Sarri come nuovo allenatore

Sembra che in molti proveranno a cambiare guida tecnica e tra questi c’è sicuramente anche la Lazio che cerca un nuovo allenatore dopo l’esonero di Baroni. A sorpresa però il nome venuto fuori nelle ultime ore è proprio quello di Maurizio Sarri che tornerebbe alla Lazio secondo Sky Sport che ha annunciato la notizia.

Può essere decisiva la scelta dell’allenatore che tra le tante offerte può accettare di allenare di nuovo la Lazio e ora Sarri è pronto a rimettersi in gioco dopo circa 1 anno e mezzo di riposo. Secondo le ultime notizie date dai colleghi di Sky Sport la Lazio vuole provare a convincere il tecnico per il ritorno di Sarri in panchina. In queste ore si lavora a un contratto da 2 anni a 2,8 milioni netti a stagione.