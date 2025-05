25MLN a stagione per Leao: il Milan ha già bloccato il sostituto

Oltre alla questioni rinnovi e allenatore, Igli Tare ha da fare i conti anche con quella relativa al futuro di Rafael Leao.

Nel suo video di presentazione, però, il neo direttore sportivo del Milan ha dichiarato di avere le idee piuttosto chiare su come rifondare una squadra che nella scorsa stagione ha reso ben al di sotto delle sue reali potenzialità. Tante cose cambieranno dalle parti di Milanello da qui a qualche mese. Basti pensare che alcuni veterani della rosa, Rafael Leao su tutti, potrebbero liberare i rispettivi armadietti per mettersi alle spalle la loro avventura in rossonero.

Questo scenario è prossimo a realizzarsi proprio per il portoghese, che in queste ore ha ricevuto un’offerta decisamente irrinunciabile. E il Milan? Il Milan è pronto a lasciarlo andare in quanto avrebbe già bloccato il sostituto.

Offerta monstre per Leao: lascia il Milan

Il futuro di Rafael Leao sembra essere sempre più lontano dal Milan. La sensazione è che il portoghese sia arrivato a fine ciclo, ed il fatto che nell’appena conclusasi stagione di Serie A non sia mai riuscito a segnare a San Siro difronte al suo pubblico lo confermerebbe.

Questa è una mera statistica, ma metaforicamente potrebbe rappresentare la definitiva rottura tra ambiente e giocatore, che adesso è pronto a intraprendere una nuova avventura in carriera. Ovviamente questo è tutto da confermare, anche perché l’eventuale arrivo in panchina di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare tutto, ma difronte ai soldi che gli sono stati offerti fare finta di nulla è davvero molto complicato.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, in questi giorni si starebbero cominciando a fare avanti diversi club sauditi per Rafael Leao, pronti a mettergli sul tavolo un’offerta da addirittura 25 milioni di euro a stagione, ovvero il quadruplo rispetto a quanto guadagna adesso al Milan. Le squadre in questione sono l’Al-Hilal, l’Al-Ittihad e l’Al-Nassr, con quest’ultima che ha l’arduo compito di sostituire Cristiano Ronaldo.

Il Milan ha già bloccato il sostituto di Leao

Il Milan nel frattempo si sarebbe già cominciato a muovere per trovare il sostituto di Rafael Leao nel calciomercato. Con l’ipotetico arrivo di Vincenzo Italiano in panchina si era parlato in ottica rossonera di Dan Ndoye, il match winner dell’ultima finale di Coppa Italia, ma con Massimiliano Allegri l’attenzione si sposterebbe invece su Federico Chiesa, neo campione d’Inghilterra ma ai margini del progetto tecnico di Arne Slot al Liverpool.