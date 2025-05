Donnarumma torna in Italia, l’agente svela il ‘tradimento’ al Milan

Gigio Donnarumma può lasciare il Paris Saint Germain e tornare in Italia. Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro del portiere italiano che diventa oggetto di desiderio di calciomercato.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano ora e riguardano quello che può essere il futuro di Donnarumma che può tornare in Italia e lasciare il PSG. Il portiere in questo momento sa bene che potrebbe tornare ad aver un nuovo accordo in vista del futuro perché ci sono delle novità che riguardano proprio la sua situazione di contratto.

In questo momento l’ex portiere del Milan valuta tutte le strade perché il suo contratto col PSG potrebbe finire e dopo la Finale di Champions League già possono arrivare delle notizie molto importanti riguardo questo tema.

Calciomercato: Donnarumma torna in Italia, squadra a sorpresa

Possibile colpo di scena quello che può arrivare da un momento all’altro perché Donnarumma può seriamente valutare il ritorno in Italia.

Sul futuro di Gianluigi Donnarumma ha parlato proprio il suo agente Enzo Raiola che ha raccontato dei retroscena clamorosi proprio a cavallo di quella che sarà una partita storia del suo assistito perché sabato sera si giocherà la Finale Champions League Inter-PSG e poi ci sarà spazio per concentrarsi sul futuro del portiere in ottica calciomercato.

Occhio quindi a quello che può essere il futuro di Donnarumma con il portiere classe 1999 che è in scadenza di contratto nel 2026 con il PSG e senza rinnovo può anche andare via la prossima estate o il prossimo anno addirittura a zero.

Ci sono delle novità inerenti a quello che può essere il futuro di Donnarumma che piace ora a tanti club e anche in Italia può diventare una grande occasione di calciomercato. A svelare quella che può essere la sua prossima destinazione è stato proprio il suo agente Enzo Raiola.

Ci sarebbe proprio l’Inter dietro la volontà di comprare Donnarumma e a raccontarlo è stato Enzo Raiola, agente del giocatore che in un’intervista a Tuttosport ha confermato:

“Sul rinnovo abbiamo rimandato tutto, forse anche solo per scaramanzia, vista la moltitudine di partite. Non abbiamo nessuna fretta, c’è una buona relazione con la società, Gigio sta bene a Parigi e il contratto scadrà nel 2026. Fa piacere l’apprezzamento dell’Inter e di altri grandi club. Senza accordo col PSG non escludiamo nessun’altra destinazione”.