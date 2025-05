Juventus, svolta Vlahovic: cambia tutto, a breve l’ufficialità

Grandi manovre in casa Juventus con Elkann che, ancora una volta, stupisce tutti i tifosi con delle mosse inattese e sorprendenti. A breve, dunque, dovrebbe arrivare l’ufficialità: ecco, intanto, le prime indiscrezioni.

E’ il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, a fare il punto della situazione riguardo la riorganizzazione che sta per avvenire all’interno della Juventus.

La conquista del quarto posto in classifica non è bastato all’attuale managemente che ha deciso di rivoluzionare l’area tecnica. Antonio Conte, primo nome della lista per gli allenatori, è sfumata e adesso la società dovrà mettersi alla caccia di un nuovo mister, senza escludere la possibilità di una riconferma di Tudor.

Intanto, anche su Vlahovic potrebbe accadere qualcosa con la notizia che può stravolgere il futuro del bomber serbo.

Saranno giorni importanti per la Juventus che si sta preparando ad affrontare l’ultima competizione della stagione, che si terrà negli Stati Uniti fra qualche settimana

Ecco, intanto, le ultime novità relative al futuro dei bianconeri che sono pronti a silurare un altro pezzo da novanta. Infatti, è quasi tutto pronto per l’addio di Giuntoli che non farà parte del nuovo progetto Juventus.

Termina, dunque, dopo 2 stagioni l’esperienza del direttore, che l’estate scorsa si è giocato tutti i bonus a disposizione, fallendoli in maniera clamorosa. Ciò è bastato per convincere la proprietà a cambiare rotta e puntare su un altro dirigente, che affiancherà Chiellini.

Juventus: addio Giuntoli, cambia il futuro di Vlahovic

Che il rapporto fra il dirigente e l’attaccante non fosse dei migliori è risaputo, ecco perché adesso potrebbe cambiare anche la questione relativa al futuro di Dusan Vlahovic.

Molto dipenderà dalla scelta del prossimo dirigente e del nuovo allenatore. A maggior ragione, se dovesse arrivare la riconferma di Tudor, aumenterebbero le chance di rivedere ancora alla Juventus Vlahovic.

Ciò che è certo, invece, è che si separeranno le strade con Cristiano Giuntoli che è finito fuori dal progetto Juventus. Al suo posto è in arrivo da Tolosa Comolli che affiancherà Chiellini e anche Tognozzi, che rientrerà nello staff dirigenziale bianconero.

Vlahovic Juventus: cambia tutto, ecco i dettagli

E’ aria di rinnovamento in casa Juventus con la società che nelle prossime ore comunicherà l’addio di Giuntoli. Ecco perché può aprirsi una porta riguardo la riconferma di Dusan Vlahovic, che questa volta è pronto a firmare un nuovo contratto con i bianconeri. Si attendono sviluppi su questa questione con il nuovo direttore che dovrà affrontare al più presto questa situazione.