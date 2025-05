Non è finita con Fabregas: allenerà un top club

Uno dei migliori allenatori in Serie A, in questa stagione, è risultato essere Cesc Fabregas.

Al di là del mercato importante che gli ha concesso il Como, il club neopromosso in Serie A è riuscito ad allontanare quanto prima possibile il “pericolo” della salvezza, per alzare ancor di più l’asticella e mettere, nel futuro, l’obiettivo legato al piazzamento in Europa.

Chiaro è che approdare in Europa sarebbe un capolavoro vero e proprio. Un Europa che potrebbe, invece, trovare subito in un top club per la squadra che lo cerca. Dopo le voci tra Milan e Roma, adesso sulle tracce di Cesc Fabregas ci è finito un club parecchio ricco e che possa, già da subito, permettergli una campagna acquisti importante per ritrovare il piazzamento in Champions League, che è sfuggito nell’ultima stagione.

Cesc Fabregas in panchina: opzione ancora possibile

Dopo quanto successo tra Milan e Roma che rispettivamente hanno scelto Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperni, il futuro di Cesc Fabregas ad alti livelli e dunque se non al Como, potrà essere altrove.

La notizia sul cambio in panchina che riguarda Cesc Fabregas è stata in realtà riportata da Kicker, dall’estero, in merito alla scelta che farà uno dei club che, dopo la deludente stagione vissuta nel campionato tedesco, potrebbe cercare di convincere proprio lo spagnolo alla firma.

A scegliere l’allenatore è il club della Red Bull che, sotto supervisione di Jurgen Klopp, avrebbe indicato proprio il nome di Fabregas per gli emissari che dovranno trovare un accordo, difficile da trovare, considerando la posizione ferma in Lombardia. Il Como vuole trattenere Cesc Fabregas che pare, almeno ad oggi e salvo clamorosi colpi di scena, voglia restare ancora in Serie A.

La scelta cade su Fabregas, ma c’è un’alternativa ex Genoa

Come fa sapere la stessa fonte, il primo nome per il futuro al Red Bull Lipsia è quello di Cesc Fabregas, ma occhio anche all’ex Genoa per la panchina.

Perché salgono anche le quotazioni dell’attuale allenatore del St. Pauli in Germania, per il grande salto in Bundesliga, sull’approdo al Lipsia. Si tratta di Alexander Blessin, vecchia conoscenza del calcio italiano in quanto, al Genoa, ha vissuto una delle sue prime esperienze importanti da allenatore della Prima Squadra considerando che, proprio al Lipsia, aveva vissuto un “dietro le quinte” durato circa 10 anni se si considera la sua esperienza tra le giovanili e non solo.