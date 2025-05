Pioli lascia l’Al-Nassr e firma subito in Serie A: accordo raggiunto

L’esperienza di Stefano Pioli in Arabia Saudita alla guida dell’Al-Nassr è prossima a giungere ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, la proprietà saudita è rimasta delusa dal rendimento della formazione dell’ex Milan, che ovviamente pagherà per tutti dopo aver fallito gli obiettivi che gli erano stati prefissati. I suoi anni in rossonero hanno però permesso a Pioli di crearsi un status che non gli permetterà di certo di restare senza panchina nella prossima stagione.

A ulteriore conferma di questo il fatto che una grande di Serie A sarebbe pronta ad affidargli la guida della squadra, anche perché fatta eccezione di Massimiliano Allegri, sul mercato non si può trovare di meglio rispetto a Stefano Pioli.

Stefano Pioli torna in Serie A: è lui il prescelto

Ad una stagione dalla sua ultima panchina in Italia, Stefano Pioli potrebbe tornare ad allenare in Serie A già a partire dal prossimo campionato. La separazione oramai scontata con l’Al-Nassr rende l’ex tecnico del Milan un profilo appetibile non solo per le squadre italiane ma anche per quelle europee, anche se a fronte delle ultime notizie il suo futuro sembrerebbe essere già stato definito.

Stando a queste, infatti, Stefano Pioli sarebbe entrato subito in trattativa con una grande di Serie A, alla ricerca di un tecnico affidabile e di esperienza al quale affidare il nuovo corso. C’è da dire, comunque, che nel corso di questi giorni la proprietà avrebbe sondato anche altri profili, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta proprio sull’ex Milan che a questo punto potremmo dire essere stato fin dal primo momento il preferito della dirigenza.

Scrivono dunque questa mattina i colleghi de La Gazzetta dello Sport che a fronte dell’oramai prossimo addio di Gian Piero Gasperini, l’Atalanta starebbe seriamente pensando a Stefano Pioli come nuovo allenatore.

C’è la fila: tutti vogliono Stefano Pioli

Se l’Atalanta è davvero intenzionata a ripartire da Stefano Pioli è meglio che si muova, anche perché la concorrenza non starà di certo ai suoi comodi ma soprattutto ai suoi tempi. Nonostante il fallimento in Arabia Saudita l’ex Milan sarebbe un profilo particolarmente ricercato in Serie A, al punto che diverse squadre, oltre la Dea, avrebbero compiuto dei sondaggi in questi giorni intensi di valzer.

Tra queste rientrano Roma, Lazio e clamorosamente anche la Fiorentina, che proprio nelle ultime ore ha alzato il telefono per capire la disponibilità di Stefano Pioli di tornare a Firenze dopo quasi 7 anni. C’è da dire, comunque, che se il parterre dovesse essere davvero questo, la preferenza del tecnico emiliano andrebbe ovviamente all’Atalanta, club che allo stesso tempo non avrebbe intenzione di aspettare per sempre, anche perché c’è una stagione da cominciare a programmare.