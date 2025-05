Dice addio alla Juve e vola a Londra per 58 milioni: affare lampo

La Juventus sta per dire definitivamente addio al big, destinato a volare verso Londra: 58 milioni per la firma

La nuova Juventus sta già nascendo. Dopo aver concluso la stagione conquistando la qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri possono pianificare quella che sarà un’estate bollente. Il calciomercato, che riaprirà ufficialmente i battenti tra poco più di un mese, rischia di rivoluzionare la rosa bianconera.

In difesa andrà valutata la posizione di Andrea Cambiaso, già accostato alla Premier League negli ultimi mesi e la cui cessione potrebbe fruttare una corposa plusvalenza. Il nodo principale da sciogliere riguarda, tuttavia, il reparto avanzato. Un attacco che perderà Dusan Vlahovic, in scadenza tra un anno e ormai fuori dai giochi per il rinnovo. Ma anche Kolo Muani è a rischio.

Non è infatti scontata l’intesa col PSG per riscattare la punta francese: ecco perché diversi nomi stanno facendo capolino sul taccuino di Giuntoli. Uno in particolare, però, rischia di sfumare definitivamente già nelle prossime settimane. Una mazzata vera e propria che rischia di stravolgere i piani del dt bianconero.

58 milioni sul piatto: dalla Juventus all’Arsenal

Il quotidiano portoghese ‘Correio de Manha’ ha riportato una vera e propria bomba di mercato che, a distanza, rischia di risultare come una mazzata clamorosa per il calciomercato bianconero. C’entra un grande attaccante a cui Cristiano Giuntoli, suo malgrado, dovrà presto dire addio.

Occhi su Viktor Gyokeres e sulla decisione della dirigenza dell’Arsenal di puntare forte sul bomber svedese che pare quindi orientato a lasciare lo Sporting per approdare in Premier League. Un corteggiamento che dura da tanto tempo quello dei ‘Gunners’ nei confronti di uno dei bomber più prolifici e ricercati d’Europa, sul quale pure la Juve ha messo gli occhi da mesi. Sembra però decisamente improbabile che la Vecchia Signora possa realmente competere con il club inglese, visto che alcuni emissari dell’Arsenal sarebbero già volati verso Lisbona per chiudere l’acquisto di Gyokeres in vista della riapertura della sessione estiva di mercato.

Un’offerta da 58 milioni di euro già pronta sul piatto, mentre tutta la documentazione necessaria per chiudere la trattativa sarebbe in fase di definizione. Alla Juventus, dunque, rischia di non rimanere alcuna chance per la corsa a Gyokeres. L’attaccante di Stoccolma, a 28 anni, è pronto al grande salto dopo una stagione strepitosa con la squadra portoghese.

In quella che sarà stata quindi l’ultima annata con lo Sporting, Gyokeres ha segnato 54 reti con 13 assist in 56 presenze tra campionato e coppe. Numeri da urlo che hanno evidentemente convinto i ‘Gunners’ a stringere la presa e a formalizzare l’acquisto che potrebbe essere annunciato nelle prossime settimane, con buona pace della Juve.