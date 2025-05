Gasperini, c’è un problema: ha l’accordo con un altro club

Il futuro di Gian Piero Gasperini è ancora tutto da decidere perché l’allenatore che ha scelto di lasciare l’Atalanta dopo 9 stagioni ora sembra pronto ad una nuova sfida.

Calciomercato: Gasperini è pronto ad una nuova sfida

Ci sono delle novità che riguardano il futuro di Gian Piero Gasperini. Dopo l’incontro di ieri a Firenze con Florent Ghisolfi e un esponente della famiglia Friedkin, per la firma con la Roma, ora potrebbe esserci stato un dietrofront.

L’allenatore si prende tempo e riflette e ora la Roma è irritata dalla mancata risposta di Gasperini che potrebbe attendere proprio la Juventus. Il club bianconero non è riuscito a riportare Conte in panchina e Tudor può dire addio dopo il Mondiale per Club.

Possibile tentazione Juve quindi per Gasperini che può lasciare la Roma a mani vuote. Adesso il club giallorosso dovrà valutare anche altre piste per non restare beffato.