Juve, Giuntoli via con Tudor: annunciato il nuovo allenatore – TS

Cristiano Giuntoli mandato via dalla Juventus prima del Mondiale per Club e quindi le cose cambiano su Igor Tudor.

A svelare le ultime in casa Juventus è il quotidiano Tuttosport che ha chiarito quella che è la posizione dell’allenatore, che dipendeva esclusivamente dal dirigente bianconero, che dopo due anni dal suo arrivo, sarà così licenziato.

Perché a tenere salda la posizione in panchina di Igor Tudor era la figura di Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus che, una volta “saltato”, minerà tutte le certezze dello stesso Tudor. Senza l’arrivo di Antonio Conte, sembrava si potesse continuare con il croato anche per il 2026. Ma non sarà così.

Juventus, via Giuntoli: sarà addio anche per Tudor

A sorpresa, il quotidiano Tuttosport ha così annunciato il doppio addio. L’ultima “beffa” per Cristiano Giuntoli, targata Antonio Conte, spinge così il club a prendere una decisione non da poco. Il ds sarà mandato via, dopo due anni dal suo arrivo.

Un’esperienza fallimentare quella di Giuntoli, da dirigente bianconero. Ha speso soldi importanti per una rivoluzione che non ha portato i suoi frutti e, dopo aver mandato via Allegri, ha anche “toppato” sulla questione allenatore. Il mancato ritorno di Conte, con la Juventus che si è vista beffata dal Napoli, l’ennesimo passo falso di un Giuntoli che, adesso, è pronto alla separazione ufficiale coi bianconeri.

E al posto di Giuntoli, così come per Tudor, si cerca una nuova figura alla Juventus. Probabile anche l’inserimento in un ruolo centralissimo per Chiellini, assieme all’ex Tolosa Comolli. E il nuovo allenatore cade su una scelta a sorpresa, che potrebbe insediare una rivale sul mercato degli allenatori che sembrava ormai ad un passo dalla firma: secondo la stessa fonte, non è detto che Gasperini firmerà con la Roma. È un obiettivo della Juventus, per la panchina.

Juventus, beffa in extremis alla Roma: il nuovo allenatore

Il nuovo tecnico della Juventus, una volta mandato via Giuntoli, potrebbe vedere la beffa all’ultimo momento per la Roma che aveva scelto il suo nuovo allenatore.

Perché, stampato in prima pagina, c’è il nome di Gian Piero Gasperini, allenatore che la Juventus starebbe provando a prendere, in questi ultimissimi giorni che proprio il tecnico di Grugliasco pare essersi preso a disposizione per decidere se firmare o meno il suo contratto con la Roma. Pare esserci infatti il club bianconero dietro il tentennamento dell’allenatore che lascia l’Atalanta dopo il decennio passato agli orobici. Sullo sfondo, dovesse non arrivare Gasperini, resta viva l’opzione Pioli.