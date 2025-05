La Juve si muove prima delle rivali: arriva per 12 milioni più bonus

La Juventus pronta a concretizzare il primo colpo estivo. Sul piatto una proposta da 12 milioni più bonus: blitz imminente.

Scattato il piano di rilancio della Juventus, ideato alla luce delle tante delusioni vissute durante la stagione. Il processo di restyling, in primis, prevede un potenziamento dell’organigramma societario: per Damien Comolli, appena dimessosi dal Tolosa, è pronto il ruolo di amministratore delegato mentre Giorgio Chiellini avrà molti più poteri rispetto al passato. Individuati, inoltre, una serie di possibili colpi in grado di rendere maggiormente competitiva la rosa.

Nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono finiti sia elementi esperti di grande spessore che talenti in rampa di lancio. Nella prima categoria, ad esempio, rientrano Victor Osimhen e Sandro Tonali. Il 26enne nigeriano in estate lascerà il Napoli a titolo definitivo e, da ormai diversi giorni, ha iniziato a valutare il da farsi: Torino, in tal senso, rappresenta una meta gradita ma, al tempo stesso, l’attaccante non esclude le opzioni Premier League (Chelsea) e Arabia Saudita (Al-Hilal).

Il centrocampista 25enne, dal canto suo, rappresenta una colonna portante del Newcastle che, dopo aver centrato la qualificazione in Champions, punta a blindarlo. I contatti tra le parti proseguiranno a breve, con Giuntoli che proverà a mettere sul piatto il cartellino di Douglas Luiz (o di Dusan Vlahovic) più un’offerta cash da 40 milioni per riuscire a strappare il decisivo “sì” dei Magpies e condurre così in porto la trattativa. Nei radar del manager, poi, c’è un giovane militante in Serie A protagonista dell’annata della definitiva consacrazione ad alti livelli.

Mercato Juventus, pronti 12 milioni più bonus: blitz imminente

Il nome è quello di Diego Coppola, legato fino al 2027 al Verona. Il 21enne, prodotto del settore giovanile gialloblù, nella maggior parte delle gare disputate (34 complessive) ha offerto un rendimento eccellente risultando decisivo nella corsa verso la salvezza della squadra guidata da Paolo Zanetti: sue, infatti, le reti che hanno consentito ai veneti di battere il Parma lo scorso 15 dicembre ed evitare la sconfitta l’11 maggio nello scontro diretto con il Lecce.

Le prestazioni del classe 2001 non sono passate inosservate agli occhi del Ct della Nazionale Luciano Spalletti, che lo ha chiamato in vista dei prossimi incontri di qualificazione al Mondiale che si svolgeranno il 6 giugno (Norvegia) e il 9 (Moldavia). Il futuro del centrale, al momento, è tutto da scrivere. La Vecchia Signora, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘L’Arena’, è pronta ad offrire 12 milioni più 3 di bonus ma, nella circostanza, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Milan. Il Verona, intanto, si prepara a lasciarlo andare e ad iscrivere a bilancio l’ennesima plusvalenza da sogno.