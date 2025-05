Non basta Allegri, Theo Hernandez lascia il Milan: lo ricoprono d’oro

Momento decisivo per il futuro del Milan e di tanti dei calciatori rossoneri. Perché ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano le mosse di mercato che possono riguardare anche Theo Hernandez.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro in vista delle prossime settimane che iniziano ad essere decisive, perché ci sono novità che riguardano proprio la decisione che può prendere il Milan sul futuro di alcuni dei suoi migliori giocatori e tra questi è coinvolto proprio Theo Hernandez che sembra il primo dei grandi campioni di questi anni rossoneri che può andare via.

Possibile colpo di scena per alcuni giocatori che pensano seriamente di guardare altrove al futuro della propria carriera, perché in questa stagione il Milan ha mancato la qualificazione alla prossima Champions League e questo incide tanto economicamente, tanto che la società rischia di dover sacrificare alcuni giocatori.

Sono diversi i nomi in bilico per il futuro e su tutti ci sono Reijnders che sembra ad un passo dall’addio e lo stesso vale anche per Theo Hernandez. Da capire ancora il futuro di Leao che vuole andare via ma il club potrebbe tenerlo dopo le indicazioni di Allegri. Le prossime settimane di calciomercato inizieranno ad essere decisive e indicative per capire che strada si prenderà.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez via con Allegri

Non sembra esserci intesa per trovare l’accordo per un rinnovo tra Theo Hernandez e il Milan, ma adesso ci sono anche delle notizie che riguardano la beffa che può esserci per i tifosi rossoneri che possono veder andare via diversi dei propri migliori giocatori.

C’era un legame davvero forte tra Theo Hernandez e il Milan, ma adesso le cose sono cambiate. Ci sono importanti notizie che arrivano ora da Tmw perché nonostante l’arrivo di Massimiliano Allegri non cambia il futuro di Theo.

Il calciatore sembra disposto a lasciare il Milan anche perché è in scadenza nel 2026 e si proverà a trovare un accordo buono per fare cassa con la sua cessione. Il futuro di Theo Hernandez può essere in Arabia Saudita. Secondo le ultime notizie ci sarebbe un forte interesse da parte dell’Al Hilal con una proposta da circa 18 milioni di euro a stagione per il giocatore. Saranno decisive le prossime ore per capire se il giocatore è disposto a lasciare l’Europa.