Piccoli diventa grande: è il colpo di una big di Serie A

Il calciomercato di una big di Serie A passa per Roberto Piccoli, pronto al grande salto dopo l’esperienza al Cagliari.

Stando a ciò che informano da La Gazzetta dello Sport, la scelta cadrebbe su Piccoli per la lotta in Europa, col club che si è piazzato nelle coppe e che darebbe all’ex calciatore dell’Atalanta la possibilità di compiere il grande salto.

Non è andata benissimo al Cagliari in verità, con un digiuno durato un po’ di tempo nell’arco della stagione, in un momento dove non è riuscito a trovare i bonus al Fantacalcio che i suoi fantallenatori volevano. Tant’è che il diritto di riscatto, fissato a circa 12 milioni, lo sta valutando il club sardo. Non tanto perché non convinto su di lui, quanto per le cifre che rischiano di risultare “eccessive” per un club come quello rossoblu.

Piccoli in un top club di Serie A: via da Cagliari e Atalanta

Al di là del ritorno o meno all’Atalanta, senza riscatto, il colpo che piazzerebbe il top club italiano sarebbe su Roberto Piccoli.

La possibilità per il centravanti italiano, arrivato ormai ai suoi 24 anni e nel pieno della carriera, sarebbe quella di giocarsi una chance in uno dei club che gioca le coppe europee. Il grande salto per l’attaccante permetterebbe al calciatore di giocarsi una chance per rientrare quantomeno tra le idee di Spalletti che vede, al momento, Retegui, Kean e Lucca come principali attaccanti per l’Italia.

Roberto Piccoli però sogna di diventare grande. E può farlo se riuscirà a convincere il Bologna a prenderlo, per l’Europa League. Il calciomercato con Vincenzo Italiano in panchina passa dalle “occasioni” di mercato che Sartori potrebbe trovare per i felsinei. E tra queste, per le cifre che sono legate a 10-15 milioni di euro da versare nelle casse dell’Atalanta o del Cagliari – i sardi lo riscatterebbero per venderlo a cifre maggiorate -, figura il nome del bomber di Bergamo.

Piccoli è il colpo in Serie A: arriva con Bijol

Il doppio colpo per l’Europa, porta il Bologna a sistemare quello che è l’organico a disposizione di Vincenzo Italiano. Nei colloqui per la permanenza in panchina, rifiutando così le avance del Milan, si è parlato anche di calciomercato.

Il club rossoblu farà un mercato importante, da top squadra e per rinforzare la sua rosa potrebbe arrivare oltre al “bomber di scorta” anche un nuovo difensore titolare, con beffa all’Inter e alle altre big. Piaceva Bijol a squadre come quella di Milano e al Napoli, ma alla fine il difensore dell’Udinese potrebbe arrivare al Bologna. Più lontano, invece, il “sogno” Solet che resta nel mirino delle squadre di Serie A che giocano la Champions League.