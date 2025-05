Accordo con Inzaghi, firma subito dopo la finale di oggi: i dettagli

La telenovela relativa al futuro di Simone Inzaghi è prossima a giungere ai titoli di coda in concomitanza con la finale di Champions League.

Nel corso di queste settimane agenti ed intermediari hanno lavoro in maniera incessante per riuscire a convincere l’allenatore a firmare, riuscendoci anche alla fine, dato che è previsto per i giorni successivi alla sfida di questa sera l’incontro decisivo e definitivo. Lo stesso Inzaghi non ha voluto mandare troppo per le lunghe una situazione che rischiava di diventare pesante, non solo per lui ma anche per i club coinvolti, ed è per questo che alla fine ha rotto gli indugi optando per la soluzione migliore per il proseguo della sua vita professionale e privata.

Accordo trovato con Inzaghi: firma dopo la finale

Simone Inzaghi ha deciso il da farsi in vista del suo prossimo futuro. Ovviamente tutte le attenzioni sono rivolte alla finale di Champions League in programma questa sera all’Allianz Arena di Monaco contro il Paris Saint Germain, ma nel corso di questi giorni l’allenatore dell’Inter ha riflettuto tanto sul suo futuro.

Si è infatti parlato di Al-Hilal per lui, con il club saudita che gli avrebbe addirittura offerto un contratto multi milionario per convincerlo a lasciare l’Italia e intraprendere questa nuova avventura in carriera. Sono anche uscite fuori delle indiscrezioni secondo le quali la moglie ha anche visitato la città di Riyad per cominciare a familiarizzarci, ma alla fine Simone Inzaghi ha deciso di seguire il proprio istinto, e forse anche il cuore.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Carlo Festa sui propri canali social, il tecnico italiano ha chiuso ogni tipo di comunicazione con l’Al-Hilal in quanto proseguirà sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione. Non solo, per rinforzare ulteriormente il suo legame con il club milanese, Simone Inzaghi firmerà addirittura un rinnovo di contratto con tanto di aumento di stipendio.

I dettagli dell’accordo con Inzaghi

Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione. Il tecnico nerazzurro ha alla fine deciso di spegnere le sirene saudite dopo che l’Al-Hilal nelle scorse settimane si è fatto seriamente fatto avanti con una proposta ricca.

Il club nerazzurro il suo comunque l’ha fatto, presentandosi con un’offerta di rinnovo che è forse risultata essere decisiva nella scelta finale del tecnico. Stando al collega Carlo Festa, infatti, Inzaghi firmerà addirittura un nuovo contratto che lo legherà all’Inter molto probabilmente fino al 30 giugno 2028, a cifre superiori rispetto a quelle che percepisce tutt’ora. Si dovrebbe infatti passare dagli attuale 6,5 milioni di euro a 7-8, anche come premio all’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni.