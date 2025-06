Comprano Joao Felix: trattativa avviata col Chelsea, chiusura vicina

Dopo gli ultimi sei mesi più che deludenti con la maglia del Milan Joao Felix è pronto a rilanciarsi (ancora una volta) altrove.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club sarebbe già entrato in trattativa con il Chelsea per riuscire ad acquistare addirittura a titolo definitivo la meteora portoghese, che per rilanciarsi avrebbe bisogno di essere catapultato in contesto che possa rivalorizzarlo oltre che rivatilizzarlo, dato che il calciatore visto negli ultimi è irriconoscibile.

E quello di cui si starebbe parlando potrebbe essere proprio quello che faccia al caso di Joao Felix, visto che in caso di esito positivo il portoghese tornerebbe a giocare in un campionato che conosce molto bene e dove è riuscito a fare anche la differenza in passato.

Comprano Joao Felix dal Chelsea

Per l’ennesima volta in carriera Joao Felix ha fallito. Il Milan sembrava potesse essere il club, l’ambiente e il contesto perfetto dal quale ripartire, anche perché in panchina c’era un allenatore che il portoghese conosce alla perfezione come Sergio Conceiçao, ma le cose non sono decisamente andate secondo le aspettative.

A fronte di questo il Milan ha deciso di rispedire al Chelsea Joao Felix, che comunque farà ritorno a Londra giusto per liberare il suo armadietto di Cobham dalle ultime cose prima di trasferirsi in quella che dovrebbe e potrebbe essere la sua prossima squadra. Sì, perché nonostante i continui fallimenti, Joao Felix resta un profilo particolarmente appetibile, come conferma anche il fatto che diverse squadre nel corso di questi giorni avrebbero contattato i Blues per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento del portoghese, che in testa sua avrebbe già deciso in da farsi vista l’opportunità che si starebbe palesando.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di AS, il Benfica sarebbe stuzzicato dall’idea di riportare al Dal Luz Joao Felix a 6 anni dall’ultima volta.

Trattativa in corso con il Chelsea per Joao Felix

In queste settimane si è parlato dell’incredibile possibilità per Joao Felix di finire a giocare in Brasile con la maglia del Flamengo, ma la sensazione è che il portoghese, almeno per l’anno prossimo, giocherà ancora in Europa.

Stando ai colleghi di AS, infatti, il Benfica potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di riportare a Lisbona Joao Felix, lì dove tutto è cominciato per rispolverare un talento che negli ultimi sei anni, da quando se n’è andato in casa, è sembrato essere perso. I contatti e le trattative con il Chelsea sono già state avviate, ma la strada si pronostica essere in salita considerata l’intenzione dei Blues di guadagnare almeno 30 milioni di euro dalla cessione di Joao Felix. A questo punto risulterà essere decisiva la volontà del ragazzo, che in effetti potrebbe non avere soluzioni migliori al di fuori del Benfica. Staremo a vedere.