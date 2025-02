Intreccio Milan-Mendes: Joao Felix fa fuori Leao, ha un accordo

Il futuro del Milan si è iniziato già a scrivere con il mercato invernale: ora c’è un asse con Jorge Mendes molto vivo.

La rosa di Sergio Conceiçao è stata rinforzata parecchio nelle ultime settimane ma per i rossoneri non basta ancora e in vista dell’estate è pronta una vera e propria rivoluzione che può vedere l’addio di Rafael Leao e l’inizio di un nuovo corso.

Gli ultimi giorni di gennaio sono stati importantissimi per l’arrivo di Joao Felix al Milan e ora il portoghese sta diventando centrale nel progetto di Conceiçao che vuole riqualificarlo e averlo a disposizione anche per la prossima stagione.

Milan, futuro già scritto: Joao Felix resta, dubbio Leao

Il calciomercato del Milan per l’estate è già iniziato, visto che c’è in corso un asse importantissimo con l’agente Jorge Mendes che può portare delle gemme importanti per il continuo della crescita dei rossoneri.

La rosa di Sergio Conceiçao è igià fortissima e ora punta alla qualificazione in Champions League, vitale per gli introiti e per avere a disposizione ingenti somme di denaro per continuare a migliorare la squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Milan c’è un intreccio molto importante tra Joao Felix e Rafael Leao.

Asse Jorge Mendes-Milan: addio per Leao

Rafael Leao potrebbe essere il sacrificio del Milan per la prossima stagione. Con o senza Champions League ci sarà bisogno di introiti importanti e per questo motivo saranno ascoltate le proposte per Leao che è sempre cercato dalle grandi d’Europa.

Secondo quanto arriva dalla Spagna, Rafael Leao è il nome in cima alla lista del Barcellona. I blaugrana vogliono tornare a vincere tutto e stanno cercando tutti i migliori calciatori sul mercato e ora anche il portoghese diventa obiettivo concreto.

Jorge Mendes è in contatto con il Barcellona per portare la trattativa a uno stato molto positivo e poi tutto dipenderà anche dalle cifre e soprattutto dalla volontà del calciatore che a questi livelli fa sempre la differenza.

Leao al Barcellona: c’è anche un possibile scambio

Leao al Barcellona può essere il colpo d’oro per l’estate dei blaugrana. Ha la clausola da 175 milioni di euro che, però, è inarrivabile per qualsiasi squadra e quindi la trattativa verterà su altri termini economici. Il futuro di Leao, però, dipende solo dal portoghese che presto deciderà.

Il Barcellona ha intenzione di mettere sul piatto 50 milioni di euro e il cartellino di Frenkie de Jong, per avvicinarsi alla soglia dei 90 milioni che potrebbe essere decisiva per il sì. Inoltre Jorge Mendes si impegnerebbe a chiudere l’accordo con il Chelsea per la permanenza di Joao Felix in rossonero.