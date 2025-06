Conte-Napoli, clamoroso annuncio dopo la firma: stravolta la Serie A

L’annuncio che riguarda Antonio Conte stravolge completamente la Serie A: è arrivato subito dopo la firma, tifosi in delirio.

Antonio Conte e il Napoli andranno avanti insieme. I colloqui con il presidente De Laurentiis e con il direttore sportivo Giovanni Manna hanno portato all’esito auspicato da tutti i tifosi partenopei: dopo lo scudetto vinto Conte rimane in panchina per costruire un Napoli ancora più forte e competitivo.

Una svolta che ha sorpreso molti, dato che fino a qualche giorno prima la separazione tra il tecnico salentino e gli azzurri appariva ormai certa. In tanti avevano infatti parlato di un accordo quasi raggiunto con la Juventus, con Conte che non avrebbe potuto mai rinunciare al richiamo di ‘casa’. Tuttavia il Napoli non ha mai mollato la presa: De Laurentiis e Manna hanno rilanciato, garantendo all’ex CT della Nazionale italiana un mercato di grande spessore con colpi importanti (il primo sarà Kevin De Bruyne).

A quel punto Conte si è convinto a dire sì e proseguire il legame con il club partenopeo, con cui ha un contratto fino al 2027. La notizia della permanenza di Conte è stata accolta con grande entusiasmo dal popolo napoletano e anche da alcuni grandi ex che hanno sempre nel cuore la maglia azzurra.

Bomba Conte-Napoli: l’annuncio scatena i tifosi

Tra questi c’è Arturo Di Napoli, soprannominato Re Artù, ex attaccante (al Napoli dal 1995 fino al gennaio 1997) e oggi allenatore. In un intervento a ‘1 Football Club’, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, Di Napoli si è detto convinto che la scelta di Conte possa assicurare al Napoli un grande futuro.

“Sì, il Napoli potrebbe aprire un ciclo”, le parole di Di Napoli che ovviamente scatenano i tifosi napoletani. “Conte è un allenatore che dà continuità – ha aggiunto l’ex attaccante – ha una mentalità vincente e può costruire nel tempo, specie se gli verranno forniti gli innesti richiesti”.

Sempre Di Napoli ha poi tenuto a precisare che lo scudetto vinto dal Napoli è assolutamente meritato, sottolineando che il principale artefice di questo trionfo è proprio Antonio Conte. “Ha preso una squadra reduce da una stagione deludente e l’ha portata a vincere lo scudetto – afferma Re Artù, che poi si complimenta anche con i giocatori e il club – Questo è merito di suo, ma anche dei calciatori e della società”.