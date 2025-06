Il prossimo colpo è una stella del Real Madrid: Milan-Juve guerra aperta

Dal Real Madrid alla Serie A, è il grande colpo dell’estate: Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia

Saranno tre mesi roventi per Milan e Juventus che stanno finalmente programmando la prossima stagione. I rossoneri, dopo aver chiuso fuori dalla zona Champions e senza alcuna qualificazione europea in mano, hanno deciso di svoltare rivolgendosi a Igli Tare.

Il nuovo direttore sportivo ha preso subito una decisione forte riguardo all’allenatore che ha da pochi giorni rimpiazzato Sergio Conceicao. Massimiliano Allegri, l’uomo giusto al momento giusto, in un periodo durissimo per i colori rossoneri. Nella Torino bianconera, invece, è ancora tutto in divenire dopo la conferma di Conte sulla panchina del Napoli.

Le strategie di Milan e Juventus stanno però per rivolgere le proprie attenzioni in Spagna, in casa Real Madrid, dove un vero e proprio prodigio potrebbe clamorosamente lasciare le ‘Merengues’ per approdare in Italia. È l’occasione giusta che tutti aspettavano.

Colpo stellare, Juve o Milan: lascia il Real Madrid

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ ha rivelato nelle scorse ore quello che potrebbe essere un grandissimo colpo per la Serie A, direttamente dal Real Madrid. I ‘Blancos’, infatti, sembrerebbero propensi a salutare – probabilmente in prestito – il brasiliano Endrick che in questa stagione ha trovato poco spazio visto il grande affollamento in attacco.

Viene riportato come la dirigenza del club di Florentino Perez abbia aperto alla partenza del gioiello verdeoro, in prestito, per la stagione 2025/26. Una scommessa che, anche a distanza, le ‘Merengues’ vogliono vincere. Pare siano già stati contattati alcuni club per sondare il terreno e tra questi, in primissimo piano, vi sarebbero Juventus e Milan ma anche Napoli e Como. Tutto dipenderà dal nuovo allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, che prenderà il posto di Carlo Ancelotti.

Il tecnico spagnolo dovrebbe garantire un ruolo da protagonista a Endrick: in caso contrario, dopo un anno da comparsa con l’allenatore di Reggiolo, il giocatore sarebbe pronto a salutare Madrid. La dirigenza madridista starebbe valutando l’addio in prestito con opzione di riacquisto, come accaduto già in diverse altre occasioni: su tutti Nico Paz, che ha fatto benissimo al Como e per il quale il Real Madrid mantiene un diritto di riacquisto grazie al quale l’argentino potrebbe presto tornare in Spagna.

Juventus e Milan, alla ricerca di rinforzi di un certo peso in attacco, sono in primissima fila pronti a darsi battaglia. Endrick nella stagione appena conclusa, tutt’altro che brillante, ha collezionato 37 presenze con 7 gol e 1 assist, in appena 847′ racimolati tra campionato e coppe.