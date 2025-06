Inter, disastro Inzaghi: scelta drastica prima del Mondiale per Club

Momento complicatissimo ora questo per l’Inter di Simone Inzaghi che è uscita sconfitta per ben 5-0 nella Finale di Champions League tanto attesa contro il PSG che ha dominato.

“Surclassati sotto ogni punto di vista”. Questo ciò che ha detto il presidente Beppe Marotta al termine di PSG-Inter che è diventata storia. Perché mai nel mondo del calcio in una finale tra le migliori competizioni di sempre una squadra era uscita sconfitta e con uno scarto simile dal campo.

70 finali Champions, 65 Europa League, 4 Conference League, 22 Mondiali, 17 Europei, 17 Copa America, 65 Copa Libertadores e mai si era visto uno scarto di ben 5 gol tra le due finaliste. L’Inter è la squadra che ha subito la più grossa sconfitta di sempre in una finale di calcio internazionale e ora per Inzaghi si mette male.

Adesso diventa decisivo il futuro dell’Inter che può anche non essere più nelle mani di Simone Inzaghi come allenatore. Ci sarà un incontro tra la società e l’allenatore che in questo momento è scosso per come si è conclusa la Finale di Champions League. Ancora non è chiaro se si andrà avanti insieme, ma nonostante un contratto in scadenza nel 2026 non ci sono buone sensazioni.

Calciomercato Inter: Inzaghi fatto fuori per un nuovo allenatore

Ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro dell’allenatore perché in questo momento ci sono novità in merito a quello che può accadere dopo il colloquio tra Inzaghi e l’Inter con le parti che possono dirsi addio.

Il pesantissimo ko per 5-0 ora incide per il futuro di Inzaghi che può dire addio anche prima del Mondiale per Club. Perché l’allenatore dell’Inter ha confermato che ancora non sa quale sarà il suo futuro e sullo sfondo ci sono l’offerta dall’Arabia Saudita da 25 milioni di euro l’anno e l’interesse della Juve che vuole inserirsi.

Occhio a come terminerà l’incontro tra l’Inter e Inzaghi e ci sono buone possibilità che si arrivi all’addio anche prima del Mondiale per Club che inizierà solo tra poche settimane. In quel caso sarà un vero disastro per il club che in emergenza dovrà trovare subito un nuovo allenatore. Al momento resta tutto ancora da capire e resta sempre il fatto che il tecnico è sotto contratto fino al 2026.