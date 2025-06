Inter, è finita con Inzaghi: al Mondiale ci va un traghettatore

Chiudere la stagione con zero titoli è una cosa che non va sottovalutata all’Inter e, nonostante la buona annata, si arriva comunque a fine ciclo.

Anche se Inzaghi definisce buona la stagione dell’Inter, col Mondiale per Club ancora alle porte che può “salvare” la stagione – risulta molto difficile -, la disfatta di Monaco è un qualcosa che va oltre la semplice delusione che arriva per una finale persa.

Perché non è soltanto una sconfitta, bensì un’umiliazione. Il cinque a zero per mano del PSG, troppo largo e con un Inter che si è annullata sin dai primi minuti in un approccio sbagliatissimo nella finale di Champions League, ha sfaldato ciò che restava nelle consapevolezze interiste dopo un’annata dove si è già sbagliato tanto.

Inter, adesso è finita con Inzaghi: il motivo della separazione

Tra Coppa Italia, Supercoppa e campionato, si pensava che ad Inzaghi potesse esser “perdonato” tutto, proprio perché c’era una finale di Champions League, che non è stata però onorata. Il larghissimo risultato porta a riflessioni, a questo punto, non solo da parte di Inzaghi. E con l’addio, per il Mondiale per Club alle porte, l’Inter potrebbe ritrovarsi con la scelta di un traghettatore al posto di Inzaghi, per poi scegliersi il nuovo allenatore in piena estate per questo 2025/2026.

Come sottolineano da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sarebbe ora a quello che viene definito un “bivio” per il suo futuro. L’incontro che si avrà in questi giorni, ai vertici col club, sarà un incontro per valutare se salutarsi prima del Mondiale oppure dopo, ma la sensazione è che si vada verso la separazione.

Un addio, quello di Inzaghi, che potrebbe portare ad una scelta ad interim. Con Inzaghi potrebbe salutare Farris e il suo staff ed è difficile che si possa continuare, al Mondiale per Club, con il suo vice come allenatore della Prima Squadra. Più probabile, invece, che venga promosso l’allenatore della Primavera dell’Inter. O, altrimenti, occhio anche alla posizione dell’allenatore che sarà protagonista con l’Inter Under 23, in Serie C, nel progetto che nascerà con i nerazzurri.

Zanchetta oppure il prossimo allenatore dell’Under 23 per il Mondiale

Non che l’Inter prenda sottogamba la competizione al Mondiale per Club, però sarà difficile trovare un allenatore che possa subito essere scelto per il post-Inzaghi. Al fine di non fare una scelta affrettata e solo perché c’è il Mondiale da giocare, l’Inter potrebbe scegliere Zanchetta, promuovendolo dalla Primavera oppure andare su Vecchi, allenatore che i nerazzurri sceglierebbero per l’Under 23 che si sta formando.

Così come per la Juve Next Gen, il Milan e l’Atalanta del futuro, anche l’Inter avrà la sua squadra in Serie C. E questa, con Vecchi allenatore, potrebbe vedere prima il tecnico godersi il Mondiale per il 2025 e poi il campionato in C. La scelta del traghettatore permetterebbe all’Inter di lavorare serenamente sulla scelta del sostituto di Inzaghi per il futuro considerando che Allegri è già sfumato.