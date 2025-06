Napoli, già bloccato il nuovo acquisto: le cifre dall’Atalanta

Il calciomercato del Napoli sarà tra i più ricchi, se non il più ricco, dell’intera Serie A. E i grandi colpi passano anche dalle rivali.

A riportare le ultime notizie di mercato in casa Napoli è La Repubblica, che ha fatto diversi nomi sul calciomercato azzurro, con un calciatore già bloccato e la notizia per quanto riguarda l’affare dall’Atalanta.

La Dea si è separata ormai ufficialmente da Gian Piero Gasperini, allenatore che ha fatto le fortune dell’attaccante che, salutando gli orobici potrebbe trovarsi come uno dei talenti principali della formazione allenata da Antonio Conte. Il Napoli, dal canto proprio, ha già bloccato un acquisto in attacco e non da poco, se si considerano le cifre che oltre De Bruyne vedono protagonista un altro dei gioielli possibili del Napoli 2.0 di Mister Conte. Ma occhio perché, con l’inserimento a sorpresa del calciatore che Conte avrebbe voluto già a gennaio, potrebbe arrivare il ribaltone improvviso.

Calciomercato Napoli: il colpo arriva dall’Atalanta

Il Napoli avrebbe già bloccato il suo nuovo esterno. In verità, come fa sapere la stessa fonte, si tratta di Zhegrova, esterno offensivo kosovaro che salutando il Lille – come poteva in realtà succedere già a gennaio quando il Napoli perse Kvara all’improvviso -, finirebbe in Serie A per circa 30-40 milioni.

Poi però c’è l’altra soluzione che, se si dovesse sbloccare, permetterebbe al Napoli di trovare un giocatore che sì, può giocare come esterno, ma adatto anche al 3-5-2 che seguirà Conte nel 2025/2026.

Perché con Raspadori vicino a Lukaku sono cambiate un po’ di cose da gennaio in poi, col Napoli che è diventato più “pratico” senza il tanto desiderato 4-3-3 da parte di Aurelio De Laurentiis che adesso, fidandosi di Conte, punterà più su una punta o una sottopunta, rispetto all’esterno che non farebbe al caso delle soluzioni tattiche del Napoli. Neres e Politano potrebbero bastare, meglio ancora se in aggiunta dovesse arrivare Ademola Lookman dall’Atalanta che farebbe sia da esterno che da partner di Lukaku.

Un esterno e un attaccante in un solo giocatore: la soluzione è la Lu-Look

Nascerebbe la Lu-Look al Napoli, qualora dovesse arrivare Lookman in azzurro, da affiancare a Lukaku. Per prenderlo dalla Dea serviranno 60 milioni di euro, che sono poco più dei 52 milioni che il Napoli investirebbe per Moise Kean e meno dei 70-80 milioni che servono per Gyokeres.

Il Napoli, più che un esterno infatti, sceglierebbe una punta o un calciatore che possa affiancare Lukaku, considerando le caratteristiche di Big Rom. La quantità di assist e il gioco di Lukaku nel 3-5-2 di Conte permette a chi gli “gira attorno” di trovare diversi gol all’attivo. Figurarsi dunque per uno come Lookman che sa giocare sia da esterno che al centro dell’attacco.