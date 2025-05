Sorpresa De Zerbi: adesso può tornare in Serie A

Dopo una stagione importante al Marsiglia, Roberto De Zerbi è pronto a valutare la proposta del club che può riportarlo in Serie A prossimamente.

Si alimentano le voci sul futuro del tecnico italiano, che aveva giurato amore eterno al Marsiglia. A distanza di settimane la situazione potrebbe mutare con l’allenatore pronto a cambiare squadra in vista della prossima stagione.

Arrivano le prime indiscrezioni riguardo l’addio dell’allenatore che ha la possibilità di tornare di nuovo in Serie A. Ecco in quale squadra.

L’esperienza a Marsiglia di De Zerbi non è affatto ai titoli di coda. L’allenatore, che ha riportato in Champions il club francese, ha già dato la sua parola riguardo la permanenza in Francia ma qualcosa potrebbe camabire nelle prossime settimane.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, ci sono diverse opzioni per l’allenatore che potrebbe cambiare idea e accettare la corte della big di Serie A.

Cambiano allenatore e chiamano De Zerbi

La situazione in casa Inter è alquanto preoccupante, con le dichiarazioni di Inzaghi che hanno confermato il momento no della squadra.

Riprendersi dopo una sconfitta come questa non sarà facile. Il 5 a 0 in finale di Champions peserà e non poco sulla programmazione della prossima stagione.

Ecco perché, in attesa di capire cosa accadrà sul fronte Inzaghi, la dirigenza sta riflettendo anche riguardo il futuro allenatore dell’Inter.

Infatti, oltre a Fabregas la società segue con attenzione anche De Zerbi e Chivu, che sono altri due giovani interessanti che potrebbero aprire un nuovo ciclo in nerazzurro.

Inter su De Zerbi, si valuta anche Chivu: chi sono i candidati per il post Inzaghi?

Ancora qualche giorno e poi si saprà cosa ne sarà del futuro all’Inter di Simone Inzaghi. La situazione è abbastanza ingarbugliata, con l’allenatore che ha lasciato aperto l’ipotesi dell’addio, con le sue dichiarazioni arrivate nel post partita della finale di Champions persa contro il Psg.

C’è bisogno, dunque, di aspettare l’esito dell’incontro che avverrà nei prossimi giorni con Marotta e Ausilio che già si stanno preparando al peggio.

In caso di addio anticipato, infatti, la società è pronta a cambiare e tra i nomi fatti oltre a Fabregas – come sottolineato da Sky Sport – ci sono anche i profili di De Zerbi e Chivu.

Tutte situazioni che saranno valutate con estrema attenzione dalla dirigenza che vuole prima avere un faccia a faccia con Inzaghi.