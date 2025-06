Subito bocciato da Allegri: lascia il Milan per i bianconeri

Massimiliano Allegri è già pronto a scaricare un giocatore: dal Milan ai bianconeri, lo scenario per l’estate è scritto

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, undici anni e mezzo dopo il suo addio, viene visto come una possibilità di tornare a sperare per i tifosi rossoneri. Un Milan che, dopo aver collezionato una serie di brutte figure quest’anno e chiuso con una classifica pessima in Serie A, ha intenzione di riprendersi la scena.

Un discorso che corre in parallelo con quello riguardante il tecnico livornese, esonerato dalla Juventus un anno fa dopo aver vinto la Coppa Italia e oggi desideroso di tornare a vincere, con un club con cui ha anche conquistato uno Scudetto. Proprio il tricolore sarà un obiettivo concreto del ‘Diavolo’ nella prossima stagione nella quale non vi saranno coppe europee a ‘distrarre’ i giocatori rossoneri. Nel mezzo, prima dell’inizio della nuova annata, il calciomercato estivo pronto a stravolgere l’attuale rosa che con Conceicao in panchina non è riuscita a brillare.

Sembra quasi inevitabile anche per motivi di bilancio che un big possa venire sacrificato per fare cassa e avere maggiore liquidità per quanto concerne le entrate. Leao, Maignan, Theo Hernandez e Reijnders: sono questi i maggiori candidati, con il centrocampista olandese che pare essere il più vicino a salutare Milanello per accasarsi al Manchester City. 70 milioni, circa, sul piatto: una cifra che la dirigenza di Via Aldo Rossi non intende rifiutare.

Parallelamente il lavoro del neo direttore sportivo Igli Tare parrebbe spostarsi verso un’altra pista, sempre in uscita, che spiazzerebbe davvero i tifosi del Milan: può lasciare i rossoneri per vestire la maglia bianconera, l’addio sarebbe pazzesco.

Dal Milan ai bianconeri: cessione clamorosa

In casa Milan sono già in corso grandi manovre per potenziare la rosa e, in primis, sfoltirla. Assecondare Allegri per quanto riguarda i giocatori in uscita sarà la priorità di Tare, prima di dedicarsi agli acquisti che faranno felice il popolo rossonero. Un nome su tutti, oltre a Reijnders, è quello di Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga è ufficialmente rientrato dal prestito alla Roma, con il club giallorosso che ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto nonostante un’ottima stagione da parte del talento di scuola Anderlecht. Saelemaekers, 25 anni, è sotto contratto col Milan fino al 2027 ma potrebbe presto partire. Secondo quanto trapelato dai media inglesi negli ultimi giorni vi sarebbero diverse squadre interessate a lui.

Nottingham Forest, Crystal Palace ma soprattutto Newcastle, la cui dirigenza è in ottimi rapporti con quella rossonera dopo l’affare Tonali. Uno scenario plausibile che potrebbe quindi vedere il classe ’99 vestirsi presto di bianconero. Saelemaekers, nella sua ultima stagione in prestito nella Capitale, ha collezionato 32 presenze complessive con 7 gol e 7 assist vincenti per i compagni.