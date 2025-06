Theate in Serie A, una big riporta l’ex Bologna in Italia

Dopo quattro stagioni, Theate può fare il suo ritorno in Serie A: il difensore ex Bologna può finire in una big, tutti i dettagli

Il campionato di Serie A è ormai terminato e, mentre il valzer delle panchine si sta man mano delineando, gran parte delle dirigenze delle nostre squadre è già impegnata nella pianificazione del mercato che sarà. Mai come questa estate, la velocità potrebbe, infatti, fare la differenza. Ed è anche per questo motivo che alcune big avrebbero cominciato a sondare, con insistenza, una vecchia conoscenza del calcio italiano, Arthur Theate, il cui rientro in Serie A è una possibilità non così remota.

Difensore belga classe 2000, protagonista nel nostro campionato nella stagione 2021/22 con la maglia del Bologna, con cui disputò 31 gare andando a segno anche in due occasioni, il nazionale belga nel corso degli ultimi anni ha saputo farsi apprezzare anche in Europa.

Prima in Francia, poi in Germania, ha continuato il suo percorso di crescita, imponendosi come uno dei difensori più interessati del calcio continentale, e guadagnandosi la stima di diverse big. Il suo futuro è però al momento tutto da definire, e anche per questo motivo due grandi club italiani avrebbero cominciato i primi sondaggi, per capire quanto margine ci sia per mettere a segno un colpo che sarebbe, in ogni caso, molto importante.

Dopo il Bologna, Theate torna in Italia: duello tra due big

Acquistato dal Rennes nell’estate del 2022 per 19 milioni di euro, Theate aveva fatto vedere ottime cose anche nella sua prima stagione in Ligue 1. Per diverse motivazioni, non ultime le necessità econimiche del club, nel 2024 era stato però ceduto, inizialmente in prestito, a una grande del calcio tedesco, l’Eintracht Francoforte.

Un acquisto che si è rivelato molto importante per il club teutonico. In Germania, il nazionale belga ha saputo infatti imporsi come un titolare quasi inamovibile in campionato e in Europa League, risultando protagonista nell’ottima stagione della squadra tedesca, chiusa con un ottimo terzo posto alle spalle di Bayern e Leverkusen.

A suon di buone prestazioni, Theate è tornato quindi ad attirare le attenzioni di alcune big italiane. E, considerando il prezzo pagato dall’Eintracht per riscattarlo (circa 13 milioni), l’affare potrebbe rivelarsi fattibile sotto ogni punto di vista.

In particolare, lo avrebbero adocchiato sia la Roma che il Milan, entrambe alla ricerca di un puntello per la propria retroguardia, un giocatore di esperienza internazionale che possa garantire un salto di qualità a livello di attenzione, ma anche di carisma, in una stagione che, per entrambe, dovrà essere di grande rilancio, alla ricerca almeno di un posto in Champions.

Resta da capire se l’Eintracht vorrà effettivamente già liberarsi di Theate e quanto chiederà per cederlo. La sensazione, infatti, è che per meno di 25 milioni il giocatore non lascerà la Bundesliga. Una somma non altissima, ma nemmeno facilmente alla portata per i due club italiani, che potrebbero finanziare un’operazione del genere con la cessione di qualche esubero.