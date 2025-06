Rabiot torna in Serie A: l’ha annunciato alla Gazzetta

Dopo l’importante esperienza in Francia con il Marsiglia, Adrien Rabiot potrebbe tornare ad essere protagonista in Serie A.

A confermarlo è stato il diretto interessato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, ai quali non ha assolutamente escluso la possibilità di giocare ancora in Italia nel momento in cui dovesse arrivare la chiamata di qualche squadra. E chissà che l’intervista rilasciata alla rosea non sia valsa come una candidatura indiretta ad una società in particolare, che secondo quanto trapela avrebbe recepito forte e chiaro il messaggio mettendosi subito al lavoro per cercare di riuscire ad accontentare non solo la richiesta dello stesso Rabiot, ma anche quella dell’allenatore alla ricerca di un profilo proprio come il francese per andare a rinforzare il proprio centrocampo.

Rabiot torna in Serie A: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Adrien Rabiot, pilastro del nuovo Marsiglia di Roberto De Zerbi che nella passata stagione è riuscito a terminare al secondo posto centrando la qualificazione in Champions League dopo anni. Nonostante questo, comunque, il francese sarebbe tentato dall’idea di lasciare ancora una volta la Francia per fare ritorno in Italia.

A confermarlo è stato addirittura il diretto interessato, che ai tacchi de La Gazzetta dello Sport ha anche lasciato intendere in quale squadra gli farebbe piacere giocare. Spoiler, non si tratta della Juventus ma di una sua grande rivale, cosa che accrescerebbe accorra più curiosità attorno a questa scelta che per certi versi potremmo anche giustificare a fronte di quello che ci sarebbe dietro.

Intervistato dai taccuini della rosea, dunque, Adrien Rabiot non ha escluso la possibilità di diventare un nuovo calciatore del Milan nel momento in cui Massimiliano Allegri alzasse la cornetta del telefono e lo telefonasse per offrirgli quest’opportunità. Il francese sta bene a Marsiglia ma il suo legame con il neo allenatore dei rossonero è viscerale, quasi da padre figlio, e quindi se dovesse nascere qualcosa non ci penserebbe più di due secondi a tornare a lavorare con lui.

Opportunità Rabiot: accordo con l’OM

Potremmo dire che Adrien Rabiot si è offerto al nuovo Milan di Massimiliano Allegri, e questo dovrebbe far scattare qualcosa nella dirigenza rossonera, soprattutto a fronte degli ultimi movimenti in uscita che si sono registrati dalle parti di via Aldo Rossi.

Igli Tare non si può lasciar sfuggire un’occasione del genere, anche perché quasi sicuramente il Milan dovrà fare a meno del talento di Tijjani Reijnders a partire dalla prossima stagione. E dunque quale migliore occasione se non Rabiot per sostituire l’olandese? Il francese conosce molto bene la Serie A considerati i suoi trascorsi alla Juventus, è un calciatore super funzionale al calcio di Allegri e potrebbe lasciare Marsiglia per cifre decisamente inferiori (25 milioni di euro stando a dati Transfermarkt) rispetto a quelle che incasserebbe il Milan per la cessione di Reijnders, ma il tutto dipenderà ovviamente dal club francese, che di privarsi del centrocampista non ne ha alcuna intenzione. Staremo a vedere.