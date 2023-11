Il top club fa sul serio: portano via Rabiot!

By

Il francese è una delle colonne della formazione bianconera, nonché un pupillo del mister Massimiliano Allegri, il suo contratto però è in scadenza il prossimo 30 giugno 2024

La Juventus continua a consolidare il suo momento positivo battendo il Cagliari e dimostrando l’ennesima solida performance. Nella vittoria in casa contro i sardi di mister Ranieri era assente per squalifica uno dei punti fermi della formazione bianconera, ovvero Adrien Rabiot.

Il francese, già nelle grazie del tecnico Allegri, ora con l’assenza forzata di Fagioli e Pogba ha assunto le vesti di uomo chiave del centrocampo bianconero ad oggi ridotto all’osso. Per Allegri Rabiot è il centrocampista perfetto, un giocatore capace di sfruttare al meglio le sue capacità fisiche e atletiche, oltre alle doti tecniche che gli consentono di contribuire in modo significativo al rendimento della squadra in entrambi i lati del campo.

La sua importanza è tale che la società è attualmente al lavoro per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2024. Dopo un primo incontro tra le parti nelle settimane passate c’è stata un’apertura da parte di entrambi per firmare il rinnovo. Si sta valutando un contratto triennale con un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, sarà cruciale raggiungere un accordo sulle commissioni con la madre-agente del francese conosciuta in tutto il mondo del calcio per essere un vero osso duro delle trattative, con lei sono previsti ulteriori colloqui nei prossimi mesi.

Shock Juve: un top club fa sul serio per Rabiot

Nonostante la volontà della Juventus di mantenere Rabiot nella propria rosa c’è l’ombra di possibili interferenze esterne. Diversi club sono interessati al talento del francese e ci sono pretendenti che potrebbero sconvolgere i piani della Vecchia Signora. Tra questi spicca l’interesse dell’Atletico Madrid. Diego Simeone considera Rabiot l’elemento perfetto per rafforzare il centrocampo dei Colchoneros.

La possibilità di acquisire un giocatore del calibro di Rabiot a parametro zero in ogni caso attrae diversi club e in virtù di questa possibile concorrenza pare che l’interesse dell’Atletico Madrid sia già particolarmente forte, secondo quanto riferisce il portale spagnolo ‘todofichajes.com‘.

Un interesse che non è nuovo, ma che nelle ultime settimane si è intensificato suggerendo la possibilità di un assalto imminente del club madrileno al francese. La Juventus è ora avvisata e dovrà gestire con attenzione la situazione contrattuale di Rabiot per assicurarsi di mantenere una delle colonne portanti della squadra, un giocatore che sia fuori che dentro il campo dopo alcune annate difficili si è preso il ruolo di leader.

La situazione andrà monitorata giorno per giorno, ma sicuramente a 28 anni Adrien terrà in considerazione nella sua scelta anche la possibilità o meno di giocare la Champions League, competizione che quest’anno non vede la sua Juventus tra le squadre partecipanti.