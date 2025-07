“Fuori dai piani della Juve”: firma per 30 milioni

La Juventus è pronta a metterlo sul mercato, addio già deciso: 30 milioni di euro e lascerà per sempre i bianconeri.

Manca ancora tempo prima del ritiro alla Continassa, tra una settimana esatta, quando Igor Tudor potrà cominciare a testare il gruppo e a capire dove e come spingere in sede di calciomercato per potenziare questa Juventus. Le idee non mancano ma molto dipenderà dalle uscite.

Specialmente in attacco, reparto nel quale la Juve ha da sfoltire e non poco. Il primo a salutare sarà inevitabilmente Dusan Vlahovic, in scadenza tra undici mesi e ormai fuori dai piani della società bianconera. Una rottura pesante che ha portato la Vecchia Signora a stringere, in breve tempo, su Jonathan David che guiderà l’attacco nella prossima stagione.

Con Milik che dovrebbe a questo punto restare da riserva di lusso, occhio ad un altro nome che già da qualche tempo è dato tra i probabili partenti. La Juventus ha intenzione di partire con un attacco quasi del tutto nuovo: uno degli ultimissimi acquisti è già pronto a dire addio.

Decisione presa: 30 milioni e addio Juventus

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha recentemente parlato di Juventus, analizzando quella che potrebbe una situazione delicata ed in forte evoluzione. Si parla di addii ed uno in particolare potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane: il piano dei bianconeri è ormai chiaro.

Secondo Albanese la Juventus avrebbe ormai deciso di rinunciare a Nico Gonzalez, non ritenendo l’ala sudamericana parte del progetto presente e futuro agli ordini di Igor Tudor. La novità delle ultime ore riguarda la scelta del calciatore che, secondo quanto riportato, avrebbe dato il via libera al suo entourage per trattare il trasferimento in Arabia Saudita. Nico Gonzalez, ad appena un anno dal suo approdo nella Torino bianconera, è fuori dai piani della Juventus. 3 apparizioni e 138′ nel Mondiale per Club senza mai riuscire ad incidere lì davanti, mentre in Serie A nell’ultimo anno ha siglato appena 5 reti con 4 assist vincenti in 38 presenze tra campionato e coppe.

Evidentemente troppo poco per guadagnarsi la riconferma, nonostante l’esborso di poco più di 36 milioni di euro tra prestito e riscatto, senza includere eventuali bonus (5 milioni) in ballo. Una situazione oggi più chiara, visto che la Juventus ha puntato Jadon Sancho per potenziare le fasce e così Nico Gonzalez potrebbe fruttare un tesoretto importante da reinvestire, tra gli altri, proprio per l’attaccante del Manchester United.

Secondo Albanese, poi, vi sarebbe anche già il nuovo club. Si parla dell’Al-Ahli che metterebbe sul piatto 30 milioni per la Juventus e un ricco ingaggio pluriennale per il classe ’98 che con la Juve avrebbe ancora quattro anni di contratto.