Kessié torna in Serie A, ma non alla Juve: destinazione a sorpresa

Dopo le esperienza in Spagna e Arabia Saudita Franck Kessié è sempre più vicino a un clamoroso ritorno in Serie A.

Per lui nel corso delle ultime settimane si è parlato con insistenza di Juventus, ma non sarà la Vecchia Signora a raccoglierlo in Italia in questo calciomercato. Il centrocampista ivoriano sarebbe infatti finito nel mirino di un’altra grande del campionato italiano, pronta a fare affidamento sul proprio allenatore per riuscire ad ottenere il sì del centrocampista.

Kessié e il tecnico hanno infatti già lavorato insieme in passato, dettagli tutt’altro da sottovalutare e che a questo punto potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative.

Kessié snobba la Juventus ma torna comunque in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Franck Kessié, sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo 3 stagioni in giro per il mondo tra Barcellona e Al-Ahli. In entrambe queste esperienze il centrocampista ivoriano si è tolto la soddisfazione di vincere, ma adesso vuole tornare a farlo in Italia.

Per lui si è parlato tanto di Juventus, ma la prossima destinazione italiana di Kessié è una sorpresa assoluta. Ovviamente i più romantici sognavano un ritorno del “Presidente” al Milan, ma uno scenario del genere è impensabile, soprattutto per il modo in cui si sono lasciate le parti oramai 3 estati fa. In qualche modo, però, il suo ritorno in Serie A è comunque legato alla precedente esperienza rossonera.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio nel corso del programma Calciomercato-L’Originale, è la Fiorentina di Stefano Pioli che starebbe spingendo per riportare in Italia Franck Kessié in questo calciomercato. I due hanno per l’appunto già lavorato insieme al Milan, e l’ottimo rapporto che li lega potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative con l’Al-Ahli, che ovviamente vorrebbe evitare di privarsi di un calciatore del genere.

14MLN per Kessié: accordo raggiunto

La Fiorentina pensa a Franck Kessié per rinforzare la mediana di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Riportare l’ivoriano in Italia non sarà complicatissimo, anche perché il valore del suo cartellino è inevitabilmente sceso nel corso degli anni. Adesso potrebbero bastare anche solo 14 milioni di euro per convincere l’Al-Ahli a privarsene, ma il problema è rappresentato dallo stipendio del calciatore.

In Arabia Saudita Kessié percepisce circa 14 milioni di euro a stagione, cifra insostenibile per un club come la Fiorentina, che comunque si sederà al tavolino con l’ex Milan per cercare di capire se ci sarà margine di trattativa su questo aspetto. Stefano Pioli potrebbe di conseguenza giocare un ruolo fondamentale in quest’operazione, ma la sensazione è che non ci vorrà tanto per convincere il centrocampista, quanto meno da un punto di vista tecnico. Staremo a vedere.