Calciomercato: prendono il crack del Borussia, nuovo acquisto in Serie A

Valutazioni in corso da parte della società che sta pensando in grande in vista della prossima stagione. Il club ha contattato il talento del Borussia Dortmund, che può salutare la Germania ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Importanti novità di mercato relativi al possibile nuovo acquisto per il club italiano, che sta ragionando sulla possibilità di portare in Serie A il giocatore che in questi anni ha maturato una grande esperienza nel campionato tedesco.

Nonostante la giovane età, può già contare su più di 100 partite con il Borussia Dortmund che è pronto a cederlo per monetizzare dall’addio del ragazzo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

Bottega cara quella tedesca che ha nella sua vetrina diversi calciatori di talento, che possono fare la differenza nel campionato italiano. Ecco perché la trattativa va seguita con attenzione anche perché non c’è certezza sulla volontà del club di privarsi, in maniera definitiva del talento he grandi margini di crescita.

Calciomercato: chi prendono dal Borussia Dortmund?

Intanto, nelle ultime ore un club italiano ha mosso dei passi importanti per provare a strappare il calciatore ai tedeschi.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società sta provando a chiudere l’accordo per il giovane talento di 22 anni che in Serie A può esplodere in maniera definitiva.

La squadra può essere quella giusta per Giovanni Reyna che è finito nel mirino del Parma, che sta valutando il suo acquisto per la prossima stagione. C’è già stato un approccio per il calciatore statunitense che sta riflettendo su questa ipotesi.

Bisognerà capire anche la volontà dei tedeschi, che probabilmente non vorranno perderlo di vista ecco perché non è da escludere che l’affare possa chiudersi con una percentuale sulla futura rivendita destinata proprio al Borussia.

Una serie di scenari che dovranno essere valutati dai due club che per il momento stanno ragionando su questa possibilità ovvero quella di cedere al Parma Giovanni Reyna.

Reyna al Parma: nuovi aggiornamenti

Secondo quanto riportato da tmw, Federico Cherubini sta pensando di portare a Parma Giovanni Reyna. Il calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026 con il Borussia, è un vero e proprio talento che in questi anni ha trovato tanto spazio nel Borussia.

Ha superato quota 100 presenze con i gialloneri, mettendo a segno anche 17 reti. numeri importanti per il jolly offensivo statunitense che sta pensando di cambiare aria e trovare maggiore continuità in un campionato come quello italiano dove può mettere ancora in mostra le sue doti.