È pronto a lasciare l’Inter: se ne va in bianconero

La dirigenza nerazzurra è pronta a dire addio al big, c’è l’accordo per l’uscita di scena immediata: vestirà la maglia bianconera

Dopo una stagione nella quale ha raccolto molto meno di quanto seminato, l’Inter punta a ripartire con un progetto tutto nuovo. O quasi. Cristian Chivu in panchina è una novità gradita alla piazza, per il forte legame dell’ex centrale rumeno con i nerazzurri che proseguirà – adesso – da tecnico della prima squadra.

Di novità in arrivo sembrano essercene parecchie, soprattutto tra gli addii. Quello di Hakan Caljhanoglu pare sfumato, almeno in questo momento, vista la distanza di vedute enorme con il Galatasaray. Asllani è in attesa di capire quale sarà la prossima sistemazione – non è esclusa la permanenza in Serie A – mentre parallelamente l’attacco ha accolto un talento assoluto come Bonny.

Da qui al prossimo mese, verosimilmente molto prima dell’esordio stagionale in Serie A contro il Torino, ci sarà un addio pesantissimo che fino a qualche settimana pareva quantomeno improbabile. Il big è pronto a cambiare maglia: il divorzio con l’Inter è già deciso.

Dall’Inter ai bianconeri: ormai è deciso

Il giornalista turco Ekrem Konur, grande esperto di mercato internazionale, ha di fatto nelle scorse ore lanciato una vera e propria bomba di mercato che riguarda l’Inter di Cristian Chivu. Un nome su tutti sembrerebbe infatti pronto a fare le valigie e a lasciare la ‘Beneamata’ dopo una sola: si parla di Mehdi Taremi.

Il 32enne nazionale iraniano al momento è sotto contratto fino al 30 giugno 2027, un accordo a 3 milioni netti all’anno che evidentemente non ha rispecchiato ad oggi le premesse iniziali. Perché del Taremi del Porto, a Milano, si è visto poco o nulla. La società meneghina non ha più dubbi, sta cambiando l’intero assetto e dopo la firma di Bonny ora la partenza di Taremi può aprire a nuovi innesti. Lookman, più vicino nelle scorse ore, su tutti.

Ekrem Konur ha descritto nel dettaglio quello che a questo punto sarà il destino del classe ’92, lontano dall’Inter e lontanissimo dal calcio italiano. Potrebbe vestire, a sorpresa, la maglia bianconera: per Konur, infatti, sia il Besiktas che il Fulham sarebbero pronti a farsi avanti per soddisfare le richieste dell’Inter. La dirigenza, secondo il giornalista, avrebbe trovato un accordo con il calciatore per il divorzio dopo una sola stagione insieme.

Sia il Besiktas che il Fulham, viene riportato, stanno lavorando per trovare l’Intesa. La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe accontentarsi di una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Per Taremi l’anno scorso 3 reti e 9 assist in 43 presenze, tra campionato e coppe.